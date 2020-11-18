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  2. Первый элитный послевоенный автомобиль СССР решили продать за 342 тысячи долларов

Первый элитный послевоенный автомобиль СССР решили продать за 342 тысячи долларов

Семидесятилетний ЗИС-110 считается винтажным. Но находится машина, как уверяет хозяин, в отличном состоянии, пишет Lenta.ru.


Человек, которому принадлежит черный ЗИС-110, выставил его на продажу, оценив более чем в 342 тысячи долларов. Он уточнил, что машина полностью отреставрирована, имеет пробег в 30 тысяч километров.

Так дорого автомобиль оценивают из-за его редкости. ЗИС считается первой элитной послевоенной машиной в СССР. Выпускали такие модели с 1945-го по 1958 год. 

Фото: auto.ru
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