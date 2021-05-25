Первый электробус МАЗ запустили в Минске

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– отметил главный инженер транспортного парка № 1 Игорь Кульвановский.У электробуса есть своя зарядная станция. Время полной зарядки – 3–3,5 часа. При этом пробег – около 300 км.В салоне нового минского электробуса есть 30 мест для сидения. Всего вмещается 72 пассажира. Есть кондиционеры для поддержки микроклимата, а также USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов. За основу взяли самый свежий, самый перспективный вариант кузова, разработанный предприятием.