Первый электробус МАЗ 303Е10 третьего поколения запустили 24 мая в столице. Он будет курсировать по автобусному маршруту № 69 «Вокзал – Масюковщина», сообщает «Минск-Новости».
– Экологически чистый и перспективный вид транспорта, – отметил главный инженер транспортного парка № 1 Игорь Кульвановский.
У электробуса есть своя зарядная станция. Время полной зарядки – 3–3,5 часа. При этом пробег – около 300 км.
В салоне нового минского электробуса есть 30 мест для сидения. Всего вмещается 72 пассажира. Есть кондиционеры для поддержки микроклимата, а также USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов. За основу взяли самый свежий, самый перспективный вариант кузова, разработанный предприятием.
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Первый электробус МАЗ запустили в Минске
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