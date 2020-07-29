Первым в республике закончило уборку зерновых колосовых ОАО «Завидовское» Добрушского района

В хозяйстве убрали хлеб буквально за 10 дней. Директор сельхозпредприятия Татьяна Белян рассказала, что нынешний сезон для коллектива можно назвать успешным. И добавила:

– Общий намолот зерновых составил 6514 тонн, а это в два раза больше прошлогоднего показателя. Урожайность 38,4 центнера с гектара – рекордный показатель для нашего района.





Главным фактором успеха Татьяна Викторовна назвала строгое выполнение технологии возделывания зерновых и четкую тактику работы агрономической службы.

– Нам приходилось лавировать между погодными условиями и сроками необходимых работ по уходу за посевами, -- поясняет она. – Так, к примеру, за счет густоты стояния посевы были чистыми, сорнякам не было площади питания, химическая прополка проводилась на наиболее проблемных участках. Мы изменили структуру посевных площадей. Ставку сделали на пшеницу, которая и дала наибольший экономический эффект. На сегодняшний день мы уже на 100 процентов выполнили госзаказ по сдаче зерновых колосовых.





Всего на уборке зерновых в передовом хозяйстве было задействовано семь экипажей комбайнеров. Четыре из них намолотили свыше тысячи тонн. Татьяна Белян их имена называет с нескрываемой гордостью:

–Это экипажи комбайнеров в составе Александра Щученко и Владимира Зайцева, Евгения и Геннадия Освянниковых, Виктора Сизого и Александра Грищенко, Николая Усова и Алексея Слюты. Среди водителей я бы отметила Николая Зура, который с учетом рапса перевез 2,7 тысячи тонн зерна.

Поздравить с завершением уборочной страды прямо в поле «Завидовского» прибыл председатель Республиканского профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий Хватик. Он поблагодарил каждого, кто своим трудом внес лепту в общий каравай из муки нового урожая, и вручил ценные подарки комбайнерам и водителям на отвозке зерна.

















Сегодня все силы ОАО «Завидовское» направлены на доработку семян под урожай 2021 года.

Фото Натальи Нестер