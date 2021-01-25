В Лепеле прошли забеги – костюмированный и в валенках 46-го размера

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– рассказалВдохновить юных спортсменов приехал и вратарь футбольной команды «Витебск» Дмитрий Гущенко, каждому спортсмену из Лепеля он подарил комплект формы. А еще поучаствовал в благотворительной акции в поддержку местного 15-летнего волейболиста Влада Григоренко – летом в свой день рождения мальчик неудачно нырнул, повредил позвоночник и теперь ему требуется реабилитация. Собранные жителями Лепеля деньги передали его семье.Яркими и позитивными выдались выходные. Здесь сразу два праздника – «Оршанская лыжня-2021» и конкурс скульптур из снега и льда «Галерея снежных чудес». Зима порадовала снегом, и поэтому в традиционном лыжном марафоне (он проходит четвертый год подряд) поучаствовало более 500 участников, это школьники, учащиеся ссузов, работники предприятий, райисполкома, сотрудники милиции. А в творческом конкурсе скульптур организаторы предложили проявить себя в любой из трех тем – слепить можно было сказочного героя, символ года или мировую достопримечательность.Фото из архива БРСМ