В Лепеле прошли забеги – костюмированный и в валенках 46-го размера

Пират, цыганка, медсестра, Дед Мороз и Снегурочка, динозавр, байкерша – далеко не все персонажи, которые явились в воскресенье в городской парк на спортивно-массовый праздник «Большой день здоровья». Им предстояло пробежать 600 метров по набережной озера Лепельское. Первым финишировал Павел Жерносек, переодетый в костюм Бабы-Яги. Были также отдельные забеги на время среди мужчин, среди женщин и среди детей. По дистанции они короче – всего 200 метров, но бежать взрослым нужно было в валенках 46-го размера. Специально для соревнований их одолжили в воинской части № 231 в поселке Боровка. Девизом праздника стали слова «От короны оберег – это в валенках забег».
– Получилось весело и, главное, здорОво, люди провели выходной день на свежем воздухе, приходили целыми семьями – поучаствовать и поболеть за своих. В забегах стартовало более сотни человек, они получили призы, сладкие подарки, заряд бодрости. А до забегов в ФОЦ прошли товарищеские матчи среди начинающих футболистов, наши ребята 5–7 лет из команды «Юность» соревновались со сверстниками из Витебской школы «Комсомолец», – рассказал Сергей Буйницкий, замдиректора Лепельского районного ФОЦ.
Вдохновить юных спортсменов приехал и вратарь футбольной команды «Витебск» Дмитрий Гущенко, каждому спортсмену из Лепеля он подарил комплект формы. А еще поучаствовал в благотворительной акции в поддержку местного 15-летнего волейболиста Влада Григоренко – летом в свой день рождения мальчик неудачно нырнул, повредил позвоночник и теперь ему требуется реабилитация. Собранные жителями Лепеля деньги передали его семье.
Яркими и позитивными выдались выходные в Орше. Здесь сразу два праздника – «Оршанская лыжня-2021» и конкурс скульптур из снега и льда «Галерея снежных чудес». Зима порадовала снегом, и поэтому в традиционном лыжном марафоне (он проходит четвертый год подряд) поучаствовало более 500 участников, это школьники, учащиеся ссузов, работники предприятий, райисполкома, сотрудники милиции. А в творческом конкурсе скульптур организаторы предложили проявить себя в любой из трех тем – слепить можно было сказочного героя, символ года или мировую достопримечательность.
Фото из архива БРСМ
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В Лепеле прошли забеги – костюмированный и в валенках 46-го размера
Первым стал… Баба-Яга
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