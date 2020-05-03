Первым делом самолеты. Рассказываем о том, как проводят выходные ребята из могилевского аэроклуба

Например, Алина Хороща уже совершила 23 прыжка.,– вспоминает Алина.А вот у Анастасии Михальцовой опыта побольше, в свои 22 года девушка уже совершила 303 прыжка.,– рассказывает Настя., – присоединяется к беседе Елизавета Мельникова.Если для девчат прыжки больше хобби, то у Валентина Марцинкевича на парашютный спорт большие планы., – делится планами Валентин.В необъятных просторах белорусского неба нашел спасение от самоизоляции москвич Александр Малютин., – рассказывает Александр.Есть среди ребят и такие, кто, впервые столкнувшись с небом и полетами, готов к кардинальным переменам.Так, например, программист Валентина Бакулева совсем еще недавно приступила к обучению на пилота самолета ЯК-52, а уже всерьез задумывается о смене профессии.Небу, как и любви, все возрасты покорны. Вот и шестилетний Ильюха Ракович грезит полетами. В случае паренька выбор очевиден: внук заслуженных спортсменов парашютного спорта Раковичей, сын мастера спорта международного класса Юрия Раковича – тяга к небу у мальчика в крови.Относиться к парашютному спорту можно по-разному, но бесспорно одно – это занятие для сильных и свободных духом людей.