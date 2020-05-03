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Первым делом самолеты. Рассказываем о том, как проводят выходные ребята из могилевского аэроклуба

Встреча с облаками, свободное падение и адреналин в крови – так проводят выходные ребята из могилевского аэроклуба. Парни и девчата разного возраста и с разным опытом прыжков, которых объединяет любовь к небу, собрались на аэродроме вблизи деревни Новое Пашково. Взлет на старичке АН-2 на высоту от одной до трех тысяч метров и захватывающие прыжки с парашютом забава не для каждого. Тут нужны крепкие нервы и железный характер. А судя по количеству желающих подняться в небеса, отчаянных и мужественных ребят здесь хватает.


Например, Алина Хороща уже совершила 23 прыжка.

– У меня бабушка занималась парашютным спортом,– вспоминает Алина. – С детства помню ее рассказы и всегда хотела попробовать, каково это – прыгнуть с парашютом. И вот, набравшись мужества, пришла в аэроклуб. Первый раз прыгать было не страшно, в отличие от второго. Когда шагаешь из самолета впервые, еще не до конца понимаешь, чего ожидать. Но после второго прыжка все фобии проходят, и сейчас я не представляю жизни без неба.

А вот у Анастасии Михальцовой опыта побольше, в свои 22 года девушка уже совершила 303 прыжка.

– Увидела объявление в интернете о наборе в группы и решила попробовать свои силы,– рассказывает Настя. – Кроме самих прыжков мне очень нравится царящая здесь атмосфера дружелюбия и взаимовыручки.


- А вот я боялась, что меня не возьмут, – присоединяется к беседе Елизавета Мельникова. – При росте в 163 сантиметров мой вес всего 45 килограммов. Думала, что если не пустят прыгать, то хоть парашют научусь укладывать. Сейчас у меня уже 179 прыжков за плечами.


Если для девчат прыжки больше хобби, то у Валентина Марцинкевича на парашютный спорт большие планы. 

– У меня отец работал летчиком-инструктором, вот и я хочу пойти по его стопам и поступить в Военную академию, – делится планами Валентин.


В необъятных просторах белорусского неба нашел спасение от самоизоляции москвич Александр Малютин.

– Полтора месяца назад перебрались к родственникам жены в Могилев, – рассказывает Александр. - Вот и проводим вынужденный отпуск с пользой. У меня это уже десятый прыжок. Впервые прыгнул еще в том году. Пробовал заниматься парашютным спортом и в Москве, но здесь мне нравится больше. Меньше людей, доступность, и все это при хорошей организации полетов.

Есть среди ребят и такие, кто, впервые столкнувшись с небом и полетами, готов к кардинальным переменам. 


Так, например, программист Валентина Бакулева совсем еще недавно приступила к обучению на пилота самолета ЯК-52, а уже всерьез задумывается о смене профессии.


Небу, как и любви, все возрасты покорны. Вот и шестилетний Ильюха Ракович грезит полетами. В случае паренька выбор очевиден: внук заслуженных спортсменов парашютного спорта Раковичей, сын мастера спорта международного класса Юрия Раковича – тяга к небу у мальчика в крови.  

Относиться к парашютному спорту можно по-разному, но бесспорно одно – это занятие для сильных и свободных духом людей.














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Фото: САЗОНОВ Андрей
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