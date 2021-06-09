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Первых коз одомашнили на территории современного Ирана

Расшифровка геномов нескольких десятков древних одомашненных коз позволила сделать вывод, что первыми на планете этих животных приручили жители гор Загрос на западе Ирана. Это произошло примерно 10,2 тысячи лет назад, пишут ученые в статье в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

"В горах Загрос происходил один из самых важных этапов одомашнивания коз. Жители этого региона Ирана начали манипулировать генетической эволюцией этих животных примерно 10,2 тысячи лет назад", – рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник дублинского Тринити-колледжа Кевин Дэли.

Дэли и его коллеги изучали кости древних коз, которые были найдены на стоянках древних людей, расположенных на территории современного Ирана, – в Ганджи-Даре и Тепе-Абдул-Хосейн. Они находятся в горах Загрос, на высоте в 1,4–1,8 тысячи метров над уровнем моря.

Люди заселили Ганджи-Даре и Тепе-Абдул-Хосейн около 10–11 тысяч лет назад. Они оставались обитаемыми на протяжении нескольких тысяч лет. Кроме орудий труда, глиняных стен домов и посуды археологи нашли на этих стоянках множество козьих костей, черепов и рогов. Чтобы побольше узнать об их обитателях, ученые обратились за помощью к палеогенетикам и биологам.

Дэли и его коллеги расшифровали структуру генома древних животных, а также определили их половую принадлежность, возраст и некоторые другие особенности, по которым можно определить, был ли обладатель костей диким или домашним. В частности, древние охотники-собиратели предпочитали нападать на максимально крупных диких животных: таким образом можно было оптимально расходовать силы на добычу мяса.

Однако жители Ганджи-Даре и Тепе-Абдул-Хосейна питались преимущественно мясом молодых самцов, возрастом не более 18 месяцев, а также пожилых коз. Молодых самок, которые могут производить потомство, они не трогали. При этом коз в этих деревнях было примерно в два раза больше, чем козлов. Это говорит о том, что местные жители целенаправленно пытались увеличить поголовье тех особей, которые могли давать приплод.

Похожие результаты показал и генетический анализ. Дэли и его коллеги обнаружили, что предположительно одомашненные животные из Тепе-Абдул-Хосейна и Ганджи-Даре занимают промежуточное положение между местными дикими персидскими козлами (Capra aegagrus aegagrus) и современными породами коз.

Вдобавок оказалось, что среди всех животных, найденных на этих стоянках, уровень генетического разнообразия с отцовской стороны был крайне низким, а для женской части генома это не было характерно. По словам исследователей, это еще раз указывает на то, что древние горцы Загроса старались сохранять в своих стадах лишь минимум половозрелых самцов, которые нужны для производства потомства, а остальных особей съедали.

Что интересно, в геноме коз из Ганджи-Даре и Тепе-Абдул-Хосейна не было мутаций, из-за которых у современных домашних коз нет длинных рогов и природной защитной окраски. Это стало большой неожиданностью для ученых, так как они считали, что подобные изменения в облике коз произошли практически сразу после их одомашнивания.

Дэли и его коллеги надеются, что дальнейшее изучение геномов древних животных, а также открытие других поселений древних скотоводов на территории Загроса поможет понять, почему окраска и рога коз изначально не менялись. Благодаря этому можно будет выяснить, какими принципами руководствовались древние селекционеры при выведении первых пород домашних животных.
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