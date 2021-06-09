Первых коз одомашнили на территории современного Ирана

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, – рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник дублинского Тринити-колледжа Кевин Дэли.Дэли и его коллеги изучали кости древних коз, которые были найдены на стоянках древних людей, расположенных на территории современного Ирана, – в Ганджи-Даре и Тепе-Абдул-Хосейн. Они находятся в горах Загрос, на высоте в 1,4–1,8 тысячи метров над уровнем моря.Люди заселили Ганджи-Даре и Тепе-Абдул-Хосейн около 10–11 тысяч лет назад. Они оставались обитаемыми на протяжении нескольких тысяч лет. Кроме орудий труда, глиняных стен домов и посуды археологи нашли на этих стоянках множество козьих костей, черепов и рогов. Чтобы побольше узнать об их обитателях, ученые обратились за помощью к палеогенетикам и биологам.Дэли и его коллеги расшифровали структуру генома древних животных, а также определили их половую принадлежность, возраст и некоторые другие особенности, по которым можно определить, был ли обладатель костей диким или домашним. В частности, древние охотники-собиратели предпочитали нападать на максимально крупных диких животных: таким образом можно было оптимально расходовать силы на добычу мяса.Однако жители Ганджи-Даре и Тепе-Абдул-Хосейна питались преимущественно мясом молодых самцов, возрастом не более 18 месяцев, а также пожилых коз. Молодых самок, которые могут производить потомство, они не трогали. При этом коз в этих деревнях было примерно в два раза больше, чем козлов. Это говорит о том, что местные жители целенаправленно пытались увеличить поголовье тех особей, которые могли давать приплод.Похожие результаты показал и генетический анализ. Дэли и его коллеги обнаружили, что предположительно одомашненные животные из Тепе-Абдул-Хосейна и Ганджи-Даре занимают промежуточное положение между местными дикими персидскими козлами (Capra aegagrus aegagrus) и современными породами коз.Вдобавок оказалось, что среди всех животных, найденных на этих стоянках, уровень генетического разнообразия с отцовской стороны был крайне низким, а для женской части генома это не было характерно. По словам исследователей, это еще раз указывает на то, что древние горцы Загроса старались сохранять в своих стадах лишь минимум половозрелых самцов, которые нужны для производства потомства, а остальных особей съедали.Что интересно, в геноме коз из Ганджи-Даре и Тепе-Абдул-Хосейна не было мутаций, из-за которых у современных домашних коз нет длинных рогов и природной защитной окраски. Это стало большой неожиданностью для ученых, так как они считали, что подобные изменения в облике коз произошли практически сразу после их одомашнивания.Дэли и его коллеги надеются, что дальнейшее изучение геномов древних животных, а также открытие других поселений древних скотоводов на территории Загроса поможет понять, почему окраска и рога коз изначально не менялись. Благодаря этому можно будет выяснить, какими принципами руководствовались древние селекционеры при выведении первых пород домашних животных.