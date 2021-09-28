Первые регулярные торги овощами на БУТБ могут пройти уже в октябре

До конца октября текущего года на Белорусской универсальной товарной бирже планируют начать регулярные сессионные биржевые торги плодоовощной продукцией для внутреннего рынка. В качестве покупателей выступят розничные торговые сети, продавцами – фермерские хозяйства и крупные сельхозпредприятия. Алгоритм проведения – обратный аукцион (торги на понижение). Ожидается, что использование биржевого механизма позволит снизить стоимость овощей и фруктов для потребителей. Торги будут проходить еженедельно по мере поступления заявок от покупателей.

– С технической точки зрения биржа полностью готова к торгам плодоовощной продукцией в регулярном режиме. Начать планируем с овощей: картофеля, моркови, капусты и свеклы. Эти позиции уже внесены в электронный каталог, по ним можно формировать заявки на покупку и продажу. Теперь главная задача – привлечь на торги участников и обучить их. Для этого с 4 по 15 октября при содействии облисполкомов будут проводиться обучающие семинары для потенциальных продавцов. Это около 120 ведущих хозяйств страны. Параллельно занятия проведем для трейдеров и покупателей. Первая торговая сессия состоится до конца октября, – сообщили в пресс-службе БУТБ.

Там добавили, что плодоовощная продукция уже реализуется на БУТБ, но не на сессионной основе, а в рамках площадки промышленных и потребительских товаров.

– В течение последних трех месяцев совершались сделки по закупке персиков, слив, вишни и груш на общую сумму 2,5 миллиона рублей. В целом интерес к биржевой площадке у участников рынка есть. К примеру, на днях поступила заявка на продажу крупной партии клюквы. Надеемся, что в ближайшее время она также будет удовлетворена, – подчеркнули на БУТБ.