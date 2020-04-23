Первые континенты на Земле появились раньше, чем думали геологи

Американские ученые нашли на территории Австралии залежи древнейших пород Земли, в которых сохранились следы движения самых первых континентов на планете. Это говорит о том, что тектонические процессы на Земле начались очень рано, пишет ТАСС.
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"Это лишь одно из свидетельств того, что история движения тектонических плит начинается с самых первых эпох существования планеты. Найденные нами породы повышают вероятность того, что это действительно было так, и говорят о том, что ранняя Земля была значительно более похожей на саму себя сегодня, чем это принято считать", — цитирует научный журнал Science Advances одного из авторов исследования, геолога из Гарвардского университета (США) Алека Бреннера.
Недра Земли состоят из нескольких слоев — твердой земной коры, полужидкой мантии и расплавленного металлического ядра. Кора разделена на несколько огромных фрагментов — тектонических плит, которые медленно "плавают" по поверхности мантии и сталкиваются друг с другом. В результате этих столкновений появляются и исчезают континенты, горные хребты и другие крупные неровности рельефа.
В последние годы ученые начали активно дискутировать о том, когда эти плиты начали двигаться и когда на Земле появились первые континенты. За последние годы геологи нашли множество теоретических и практических свидетельств в пользу того, что это могло произойти как практически сразу после формирования планеты, так и примерно 3,2 млрд лет назад.
Новые свидетельства в пользу того, что тектонические процессы на нашей планете появились очень рано, Бреннер и его коллеги нашли во время раскопок на западе Австралии. Они исследовали отложения так называемых зеленокаменных поясов в области Пилбара. Эти отложения сформировались примерно 3,2—3,6 млрд лет назад. Ученые считают их древнейшими сохранившимися образцами первичной земной коры, наряду с аналогичными отложениями в Гренландии и ЮАР.
Геологи давно изучают подобные породы в надежде найти в них как следы самой ранней земной жизни, так и древних тектонических процессов и магнитных полей, без которых, как считают ученые, Земля не смогла бы существовать. С первой задачей год назад справились австралийские геологи, которые нашли следы колоний древних микробов в отложениях возрастом в 3,48 млрд лет.
В этих породах, как отмечают американские геологи, нередко встречаются минералы и кристаллы, которые сформировались при высоких температурах и сохранили в себе своеобразные "отпечатки" древнего магнитного поля Земли. Как правило, ученые обычно используют подобные структуры, чтобы оценить силу магнитного "щита" планеты, однако Бреннер и его коллеги нашли им иное применение.
Их идея основывалась на простом предположении: если тектоника плит и континенты тогда уже существовали, то их движение особым образом отразится на том, как в их породах "отпечатывались" следы магнитного поля планеты. Соответственно, сравнивая различные образцы древней коры, добытые из разных регионов зеленокаменного пояса, можно достаточно точно вычислить скорость движения их родительского континента в то время.
Руководствуясь подобными соображениями, геологи измерили намагниченность двух сотен образцов древнейших пород, которые были добыты в двух десятках разных точек Пилбарской платформы, а также получили аналогичные данные для минералов из Южной Африки. Их последующее сравнение показало, что тектонические плиты существовали уже 3,2 млрд лет назад. При этом скорость их движения — около 2,5 сантиметра в год — сопоставима со скоростью современных континентов и плит.
По мнению исследователей, это указывает на то, что тектонические процессы появились на Земле неожиданно рано и быстро приобрели те свойства, которые характерны для них сейчас. Открытие других отложений древнейших пород Земли, как надеются Бреннер и его коллеги, поможет им понять, где и когда был запущен процесс "круговорота континентов".
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Первые континенты на Земле появились раньше, чем думали геологи
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