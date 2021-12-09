Первую в мире сталь с антивирусными свойствами разработали в Гонконге

Ученые Университета Гонконга создали первый в мире вид нержавеющей стали, который может уничтожать вирус SARS-Cov-2 на своей поверхности, пишет РИА Новости.
Руководитель проекта профессор Хуан Минсинь сообщил, что добиться антивирусного свойства поверхности у исследователей получилось за счет корректировки химического состава и микроструктуры нержавеющей стали.
– Новый сплав обладает повышенным содержанием меди, что и придает ему антибактериальные свойства, – обратил внимание Хуан Минсинь, слова которого привела пресс-служба университета.
Уточняется, что на поверхности нержавеющей стали с высоким содержанием меди уничтожается не только коронавирусная инфекция, но также вирус гриппа H1N1 и кишечная палочка.
Ученые заявили, что нержавеющая сталь широко применяется в общественных местах, но она не обладает антибактериальными свойствами. Более того, следы COVID-19 можно выявить на ее поверхности даже спустя три дня.
– Это создает большой риск распространения вируса среди людей, активно пользующихся объектами общественной инфраструктуры, – добавили исследователи.
По словам Хуан Минсиня, разработанный вид нержавеющей стали уже может быть запущен в массовое производство. Антибактериальной сталью намерены заменить ряд объектов, к которым чаще всего прикасаются люди.
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