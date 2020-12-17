Первую партию вискозной целлюлозы произвели в ОАО "Светлогорский ЦКК". Такая информация размещена в Telegram-канале концерна "Беллесбумпром".
Сообщается, что на Светлогорском ЦКК все готово к началу производства вискозной целлюлозы. Первая партия данной продукции была получена на днях.
Сейчас, согласно регламенту ввода объекта в промышленную эксплуатацию, завод готовится к проведению 72-часовых испытаний, в ходе которых будут отработаны все технологические процессы под необходимой нагрузкой оборудования, работа автоматизированных систем и получение вискозной целлюлозы заданных параметров.
Напомним, что Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат был основан в 1968 году как предприятие-переработчик привозных бумаги и картона. Сегодня ОАО "Светлогорский ЦКК" имеет полный цикл переработки древесного сырья в гофрированный картон и ящики из него и состоит из нескольких производств.
Фото: t.me/Bellesbumprom
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На Светлогорском ЦКК произвели первую партию вискозной целлюлозы
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