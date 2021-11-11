Первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 30% населения Беларуси

Первую дозу вакцины получили уже 3 млн 120 тыс. жителей., – сказал Дмитрий Пиневич.По его словам, это дает результат: обрываются эпидемические цепочки., – отметил министр.Дмитрий Пиневич заметил, что вакцинация пошла ускоренными темпами., – сказал он. Министр также добавил, что "у нас сейчас примерно 600 тыс. доз первого компонента вакцины находится в обороте". Поступила очередная партия китайской вакцины. Кроме того, планируются еще закупки. Все желающие смогут быть вакцинированы, отметил министр.По его словам, сейчас три четверти используемых вакцин в Беларуси – "Спутник V", оставшаяся часть – китайского производства., – сказал Дмитрий Пиневич. Рассматривается вопрос локализации и китайской вакцины., – добавил он.Говоря о планах по возвращению коек в стационарах в обычный режим, министр отметил, что в течение месяца планируется по максимуму провести эту работу. Планы разработаны по каждому региону, и они корректируются каждый день., – сказал Дмитрий Пиневич. –