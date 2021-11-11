Первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 30% населения Беларуси

Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, пишет БЕЛТА.
Первую дозу вакцины получили уже 3 млн 120 тыс. жителей.
– Если взять медработников, работников образования, сферы социальной защиты, людей, чья деятельность связана с большим числом контактов, число привитых 70–80%, – сказал Дмитрий Пиневич.
По его словам, это дает результат: обрываются эпидемические цепочки.
– Мы видим спад эпидемической активности, в том числе и благодаря вакцинации, – отметил министр.
Дмитрий Пиневич заметил, что вакцинация пошла ускоренными темпами.
– Я полагаю, что мы все-таки достучались до тех наших граждан, которые, может быть, сомневались, взвешивали. Сейчас вакцины – и "Спутник", и китайская – востребованы, – сказал он. Министр также добавил, что "у нас сейчас примерно 600 тыс. доз первого компонента вакцины находится в обороте". Поступила очередная партия китайской вакцины. Кроме того, планируются еще закупки. Все желающие смогут быть вакцинированы, отметил министр.
По его словам, сейчас три четверти используемых вакцин в Беларуси – "Спутник V", оставшаяся часть – китайского производства.
– Показания, по сути, одинаковые, за исключением некоторых моментов. Думаю, что и в следующие годы, когда перейдем к постоянной вакцинации против коронавируса (сейчас об этом речь идет), такое соотношение и будет сохраняться, – сказал Дмитрий Пиневич. Рассматривается вопрос локализации и китайской вакцины.
– Поэтому, думаю, все виды вакцин найдут свое место в национальном календаре прививок, – добавил он.
Говоря о планах по возвращению коек в стационарах в обычный режим, министр отметил, что в течение месяца планируется по максимуму провести эту работу. Планы разработаны по каждому региону, и они корректируются каждый день.
–Вместе с тем мы остаемся в постоянной готовности, – сказал Дмитрий Пиневич. – Призываем всех не расслабляться и соблюдать меры предосторожности. И тем, кто еще не вакцинирован, сделать выбор в пользу вакцинации или бустерной вакцинации, если подошло время.