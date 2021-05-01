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Довгало: главное-быть вместе!

Первомай:История. Единство

Первомай! Именно этот праздник никто даже не пытается отменить, хотя и об истории его мы задумываемся нечасто. Демонстрации, в привычном для нас понимании, уже не проводятся, а маевки (хотя новое молодое поколение вряд ли даже знает, что это такое) в этот день не иссякают, но  получили новое дыхание, - написала в своем Telegram-канале депутат Палаты представителей Ирина Довгало.


А после демонстраций люди шли друг к другу в гости. Праздничный стол был обязательным атрибутом Первомая. 

Но есть  и сравнительно новые традиции.  Уже не первый год в преддверии международного праздника трудящихся в каждом районном центре и, конечно же, в Гомеле проходит чествование трудовых коллективов, которые заносят на Доски Почета. 

Это настоящее Единство коллективов. Это общий успех, общая победа. Но у каждого коллектива есть свой капитан - руководитель! Не отступлю от своего убеждения: личная позиция руководителя - зеркальное отражение позиции коллектива !  Позиция во всем: производственная, политическая и даже социальная.

А в истоках праздника — рабочее движение, социальные требования.  Осталась в истории мощная демонстрация австралийских рабочих, состоявшаяся аж 21 апреля 1856 года. День весенний и почти первое мая… Ну, а в  1886 году в первомайский день тысячи чикагских рабочих объявили о забастовке. Требовали они в первую очередь  8-часового рабочего дня.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира и предложил отметить его демонстрациями.

В разные годы по-разному старались прославлять этот праздник. Но в 1937 году поэт Василий Лебедев-Кумач  и композиторы братья Покрасс написали главную песню праздника. 

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся Советская земля.

Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
С добрым утром, милый город,
Сердце Родины моей!

Солнце майское, светлее
С неба синего свети.
Чтоб до вышки мавзолея
Нашу радость донести.

Для многих Первомай — это прежде всего дачные труды и вечерние посиделки. «Каждый возделывает свой сад». 

В современной Беларуси 1 Мая - День труда. И как бы мы его не праздновали: трудовыми победами на работе, перекапыванием огорода в предвкушении хорошего урожая, а потом дачными посиделками под гитару, главное - быть вместе!

Пусть всех объединяет Мир! Труд! Май!  И конечно Любовь, - заключила Ирина Довгало
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