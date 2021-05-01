Довгало: главное-быть вместе!

А после демонстраций люди шли друг к другу в гости. Праздничный стол был обязательным атрибутом Первомая.Но есть и сравнительно новые традиции. Уже не первый год в преддверии международного праздника трудящихся в каждом районном центре и, конечно же, в Гомеле проходит чествование трудовых коллективов, которые заносят на Доски Почета.Это настоящее Единство коллективов. Это общий успех, общая победа. Но у каждого коллектива есть свой капитан - руководитель! Не отступлю от своего убеждения: личная позиция руководителя - зеркальное отражение позиции коллектива ! Позиция во всем: производственная, политическая и даже социальная.А в истоках праздника — рабочее движение, социальные требования. Осталась в истории мощная демонстрация австралийских рабочих, состоявшаяся аж 21 апреля 1856 года. День весенний и почти первое мая… Ну, а в 1886 году в первомайский день тысячи чикагских рабочих объявили о забастовке. Требовали они в первую очередь 8-часового рабочего дня.В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира и предложил отметить его демонстрациями.В разные годы по-разному старались прославлять этот праздник. Но в 1937 году поэт Василий Лебедев-Кумач и композиторы братья Покрасс написали главную песню праздника.Утро красит нежным светомСтены древнего Кремля,Просыпается с рассветомВся Советская земля.Холодок бежит за ворот,Шум на улицах сильней.С добрым утром, милый город,Сердце Родины моей!Солнце майское, светлееС неба синего свети.Чтоб до вышки мавзолеяНашу радость донести.Для многих Первомай — это прежде всего дачные труды и вечерние посиделки. «Каждый возделывает свой сад».В современной Беларуси 1 Мая - День труда. И как бы мы его не праздновали: трудовыми победами на работе, перекапыванием огорода в предвкушении хорошего урожая, а потом дачными посиделками под гитару, главное - быть вместе!Пусть всех объединяет Мир! Труд! Май! И конечно Любовь, - заключила Ирина Довгало