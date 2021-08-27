Первокурсники академии МВД Беларуси принимают присягу – стрим

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27 августа 2021 особый день для первокурсников Академии МВД Беларуси. На площади Государственного флага в Минске они пройдут ритуал принесения присяги. Новобранцы органов внутренних дел по всей стране получили первоначальные профессиональные знания на учебном сборе. Впереди курсантов милицейской академии ждут четыре года обучения. А затем служба в подразделениях МВД, Следственном комитете, Госкомитете судебных экспертиз, Комитете госконтроля, Погранкомитете, Минобороны. В присутствии товарищей, старших офицеров и ветеранов курсанты произнесут главные слова и пройдут торжественным маршем. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!