Первоклассница разработала тур по Могилеву

Ученица первого класса могилевской гимназии № 4 Виолетта Толкачева разработала туристический маршрут по своему городу.

Он же лег в основу исследовательской работы, которую школьница сделала под руководством учителя Тамары Аряновой. В кинопутешествие по родному городу девочка отправилась вместе с именитым скульптором Андреем Воробьевым, чьи работы украшают многие улицы, площади и скверы Могилева.

Первыми необычный экскурсионный тур оценили одноклассники Виолетты. Теперь юный автор планирует его расширить и адаптировать для всех могилевчан и гостей города. Экскурсия расскажет не только о достопримечательностях города, но и о творчестве скульптора.