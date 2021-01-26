Первое, второе и компот: готовим полноценный обед

На первое:

Куриный суп с рисом и сыром

• Рис - 5 столовых ложек

• Картофель - 2 штуки

• Морковь - 1 штука

• Лук репчатый - 1 штука

• Зелень по вкусу

• Чеснок - 2 зубчика

• Куриное филе - 400 г

• Плавленый сырок - 1 штука

На второе:

Котлеты

• Смешанный фарш - 1 кг

• Молоко - 200 мл

• Белый хлебный мякиш - 300 г

• Чеснок по вкусу

• Лук - 200 г

• Растительное масло по вкусу

• Соль по вкусу

• Перец черный молотый по вкусу

• Яйцо - 1 шт



Картофельное пюре

• Картофель - 1 кг

• Крупная соль - 1 столовая ложка

• Сливочное масло - 250 г

• Жирное молоко - 150 мл

• Соль по вкусу

• Перец черный молотый по вкусу

Овощной салат

• Салат айсберг - половина кочана

• Помидор - 2 штуки

• Огурец - 2 шутки

• Соль по вкусу

• Сок лимона по вкусу

На десерт:

Компот из сухофруктов и брусники

• Сухофрукты - 250 г

• Сахар - ½ стакана

• Вода - 1,5 литра

• Свежемороженая брусника - 100 г

Блинчики с творогом

• Пшеничная мука - 2 стакана

• Творог - 500 г

• Сметана - 7,5 столовые ложки

• Сахар - ¾ стакана

• Молоко - 3 стакана

• Яйцо куриное - 2 штуки

• Растительное масло - 2 столовые ложки

Предлагаем вам примерное обеденное меню, которое без труда сможет приготовить любая хозяйка.1. Залейте курицу водой, варите полчаса после закипания.2. Затем достаньте курицу и нарежьте ломтиками.3. В бульон добавьте рис, через некоторое время – кружочки моркови, ломтики картофеля, нашинкованный лук.4. Положите в суп курицу, варите до готовности картофеля, незадолго до готовности добавьте плавленый сыр, перемешайте, добавьте соль, чеснок и зелень.1. Мякоть батона замачиваем в подогретом молоке на десять минут. Мелко нарезаем лук.2. Выкладываем в миску фарш и смешиваем его с нарезанным луком и размякшим в молоке батоном. Добавляем яйцо и измельченный с помощью давилки чеснок.3. Добавляем по вкусу перец молотый и соль и делаем котлеты любой формы.4. Обжариваем котлеты на сковороде с добавлением растительного масла до готовности на небольшом огне. В конце жар немного прибавляем, чтобы котлеты подрумянились.1. Картофель помыть и очистить от остатков земли, не срезая кожицы. Положить его в кастрюлю, залить двумя литрами холодной воды, добавить столовую ложку крупной соли и довести все это до легкого кипения. Так варить 25 минут, чтобы в конце нож легко входил и выходил из картошки.2. Вытащить картошку, очистить и пропустить через картофельный пресс (более трудоемко, но для легкости текстуры даже лучше протереть через мелкое сито).3. Переложить массу в сковороду, разогреть и с силой перемешивать на огне пять минут, чтобы она подсушилась.4. Тем временем в маленькую сковородку влить молоко. Довести почти до кипения и держать горячим.5. Уменьшить огонь под картошкой. Нарезать масло – обязательно холодное – и по кусочку добавлять в картошку, энергично разминая и гомогенизируя смесь.6. Когда масло растает, влить горячее молоко, и так же с силой разминая картошку, добиться однородности получающегося пюре.1. Салат айсберг мелко пошинковать.2. Помидоры и огурцы порезать.3. Овощи перемешать, добавить соль, сбрызнуть лимонным соком.1. Сухофрукты промыть в теплой воде.2. Залить их водой, добавить ягоды брусники (предварительно их разморозив).3. Добавить сахар.4. Варить ягоды и фрукты 25–30 минут.1. Одно яйцо разбить в кастрюлю, всыпать туда 1 столовую ложку сахарного песка, 1/2 чайной ложки соли, влить 1 стакан холодного молока и все это перемешать. После этого понемногу всыпать просеянную муку, тщательно вымешивая деревянной лопаточкой, затем развести остальным молоком, прибавляя его в тесто небольшими порциями.2. Разогретую сковороду хорошо смазать маслом и налить на нее тесто в таком количестве, чтобы оно покрыло сковороду тонким слоем. Сковороду поставить на средний огонь. Как только нижняя сторона блинчика пропечется и зарумянится, надо снять блинчик тонким ножом, а сковороду быстро смазать маслом и вновь залить тестом.3. Блинчики должны быть очень тонкими. Если они получаются толстыми, следует сделать тесто более жидким, прибавив в него немного молока.4. Творог для начинки протереть сквозь сито, прибавить в него яичный желток, сахар, 1/2 чайной ложки соли, лимонную или апельсинную цедру, 1 столовую ложку растопленного масла и все это хорошо перемешать (при желании в творог можно положить очищенный и промытый изюм). На обжаренную сторону блинчика положить 1 столовую ложку творога и завернуть блинчик конвертом. Чтобы блинчик не развернулся при обжаривании, последний изгиб надо смазать яичным белком.5. Блинчики положить на разогретую сковороду с маслом и обжарить с обеих сторон до образования румяной корочки. На стол блинчики подавать горячими, посыпав их сахарной пудрой.