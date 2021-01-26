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Первое, второе и компот: готовим полноценный обед

Когда продолжительные праздники закончились, а с ними и походы в гости, когда наступили трудовые будни, когда погода за окном не вызывает желания отправиться на прогулку, невольно возникает желание занять себя чем-то полезным, особенно в выходной. А что может быть лучше, чем приготовить полноценный обед для всей семьи?

Предлагаем вам примерное обеденное меню, которое без труда сможет приготовить любая хозяйка. 

На первое:

Куриный суп с рисом и сыром

• Рис - 5 столовых ложек
• Картофель - 2 штуки
• Морковь - 1 штука
• Лук репчатый - 1 штука
• Зелень по вкусу
• Чеснок - 2 зубчика
• Куриное филе - 400 г
• Плавленый сырок - 1 штука
1. Залейте курицу водой, варите полчаса после закипания.
2. Затем достаньте курицу и нарежьте ломтиками. 
3. В бульон добавьте рис, через некоторое время – кружочки моркови, ломтики картофеля, нашинкованный лук.
4. Положите в суп курицу, варите до готовности картофеля, незадолго до готовности добавьте плавленый сыр, перемешайте, добавьте соль, чеснок и зелень.

Подробный пошаговый рецепт супа

На второе:

Котлеты 

• Смешанный фарш - 1 кг
• Молоко - 200 мл
• Белый хлебный мякиш - 300 г
• Чеснок по вкусу
• Лук - 200 г
• Растительное масло по вкусу
• Соль по вкусу
• Перец черный молотый по вкусу
• Яйцо - 1 шт
1. Мякоть батона замачиваем в подогретом молоке на десять минут. Мелко нарезаем лук.
2. Выкладываем в миску фарш и смешиваем его с нарезанным луком и размякшим в молоке батоном. Добавляем яйцо и измельченный с помощью давилки чеснок.
3. Добавляем по вкусу перец молотый и соль и делаем котлеты любой формы.
4. Обжариваем котлеты на сковороде с добавлением растительного масла до готовности на небольшом огне. В конце жар немного прибавляем, чтобы котлеты подрумянились.

Подробный пошаговый рецепт котлет

Картофельное пюре

• Картофель - 1 кг
• Крупная соль - 1 столовая ложка
• Сливочное масло - 250 г
• Жирное молоко - 150 мл
• Соль по вкусу
• Перец черный молотый по вкусу
1. Картофель помыть и очистить от остатков земли, не срезая кожицы. Положить его в кастрюлю, залить двумя литрами холодной воды, добавить столовую ложку крупной соли и довести все это до легкого кипения. Так варить 25 минут, чтобы в конце нож легко входил и выходил из картошки.
2. Вытащить картошку, очистить и пропустить через картофельный пресс (более трудоемко, но для легкости текстуры даже лучше протереть через мелкое сито).
3. Переложить массу в сковороду, разогреть и с силой перемешивать на огне пять минут, чтобы она подсушилась.
4. Тем временем в маленькую сковородку влить молоко. Довести почти до кипения и держать горячим.
5. Уменьшить огонь под картошкой. Нарезать масло – обязательно холодное – и по кусочку добавлять в картошку, энергично разминая и гомогенизируя смесь.
6. Когда масло растает, влить горячее молоко, и так же с силой разминая картошку, добиться однородности получающегося пюре.

Подробный пошаговый рецепт пюре

Овощной салат

• Салат айсберг - половина кочана
• Помидор - 2 штуки
• Огурец - 2 шутки
• Соль по вкусу
• Сок лимона по вкусу 
1. Салат айсберг мелко пошинковать.
2. Помидоры и огурцы порезать.
3. Овощи перемешать, добавить соль, сбрызнуть лимонным соком.  

Подробный пошаговый рецепт салата

На десерт:

Компот из сухофруктов и брусники

• Сухофрукты - 250 г
• Сахар - ½ стакана
• Вода - 1,5 литра
• Свежемороженая брусника - 100 г
1. Сухофрукты промыть в теплой воде.
2. Залить их водой, добавить ягоды брусники (предварительно их разморозив).
3. Добавить сахар.
4. Варить ягоды и фрукты 25–30 минут.

Подробный пошаговый рецепт компота

Блинчики с творогом

• Пшеничная мука - 2 стакана
• Творог - 500 г
• Сметана - 7,5 столовые ложки
• Сахар - ¾ стакана
• Молоко - 3 стакана
• Яйцо куриное - 2 штуки
• Растительное масло - 2 столовые ложки
1. Одно яйцо разбить в кастрюлю, всыпать туда 1 столовую ложку сахарного песка, 1/2 чайной ложки соли, влить 1 стакан холодного молока и все это перемешать. После этого понемногу всыпать просеянную муку, тщательно вымешивая деревянной лопаточкой, затем развести остальным молоком, прибавляя его в тесто небольшими порциями.
2. Разогретую сковороду хорошо смазать маслом и налить на нее тесто в таком количестве, чтобы оно покрыло сковороду тонким слоем. Сковороду поставить на средний огонь. Как только нижняя сторона блинчика пропечется и зарумянится, надо снять блинчик тонким ножом, а сковороду быстро смазать маслом и вновь залить тестом.
3. Блинчики должны быть очень тонкими. Если они получаются толстыми, следует сделать тесто более жидким, прибавив в него немного молока.
4. Творог для начинки протереть сквозь сито, прибавить в него яичный желток, сахар, 1/2 чайной ложки соли, лимонную или апельсинную цедру, 1 столовую ложку растопленного масла и все это хорошо перемешать (при желании в творог можно положить очищенный и промытый изюм). На обжаренную сторону блинчика положить 1 столовую ложку творога и завернуть блинчик конвертом. Чтобы блинчик не развернулся при обжаривании, последний изгиб надо смазать яичным белком.
5. Блинчики положить на разогретую сковороду с маслом и обжарить с обеих сторон до образования румяной корочки. На стол блинчики подавать горячими, посыпав их сахарной пудрой. 

Подробный пошаговый рецепт блинчиков


Приятного аппетита!
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