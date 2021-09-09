Первая в стране закупка пожарной техники по договору долгосрочной аренды: подразделения МЧС Минской области получили 25 новых автоцистерн

Нет на свете ничего ценнее жизни человека, а гибель каждого – трагедия. "Главная наша задача – сохранить людей", – подчеркнул Президент, принимая недавно с докладом главу МЧС. Успешное функционирование системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций во многом зависит не только от профессиональной подготовки и самоотверженности спасателей, но и техники, которая находится в их распоряжении. Для оперативного реагирования на экстренные вызовы, а значит, спасения жизни и здоровья людей Миноблисполком закупил для МЧС региона новую пожарную аварийно-спасательную технику. Торжественное мероприятие по ее передаче прошло у Кургана Славы. Участие в нем приняли Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Сотрудникам МЧС вручили награды и специальные звания. Благодарность Минского облисполкома объявлена гражданам, проявившим решительность, мужество и героизм при спасении людей на пожаре, а также из воды. «Р» побывала на месте событий.





Жизнь – главная ценность

Ослепительно синее небо пронзают штыки памятника героизму освободителей нашей земли на Кургане Славы, зеленый бархат травы изумительно сочетается с рядом алых пожарных машин.

– Защита жизни и здоровья граждан – одна из важнейших задач, стоящая перед государством, – подчеркнул Александр Вольфович. – Система ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, созданная в нашей стране, функционирует устойчиво. Это во многом зависит от подготовки тех, кто первым встает на защиту здоровья и жизни наших граждан, а также от оснащения, техники, которая имеется на вооружении спасателей. Приятно сознавать, что техника, которую сегодня вручат подразделениям МЧС, создана на белорусских предприятиях. Причем она имеет хорошую репутацию не только в нашей стране, но и за ее пределами. Уверен, эти машины помогут качественному выполнению задач, стоящих перед спасателями, и наши граждане будут чувствовать себя в безопасности. Хотелось бы, конечно, чтобы эти машины как можно реже выходили из гаражей.





Пожарные автоцистерны объемом 5 тонн воды и 300 литров пенообразователя с улучшенными техническими характеристиками произведены ООО «ПОЖСНАБ» на базе шасси МАЗ. К слову, пожарная и аварийно-спасательная техника предприятия разработана в тесном взаимодействии с МЧС Беларуси, в том числе в рамках государственных научно-технических программ. Она прошла все необходимые испытания и имеет положительный опыт многократного боевого применения в условиях ликвидации ЧС.

– Все кузовные надстройки новых машин, включая емкости для воды и пенообразователя, второй кабины и модуля для боевого расчета, изготовлены на высокотехнологичном производстве из армированного волокнистого стеклопластика, -- отметил Олег Дерябин, директор ООО «ПОЖСНАБ». – Главным преимуществом этого материала является стопроцентная стойкость к агрессивным жидкостям, а также уменьшение веса, отсутствие коррозии, высокие огнестойкие характеристики, неограниченные возможности дизайна, предоставление гарантии на весь срок эксплуатации надстройки. Более того – когда шасси придут в негодность, ее можно будет переставить на другие.





Электрическая лебедка с тяговым усилием 5500 кг, сиденья для боевого расчета с удобным креплением дыхательных аппаратов в спинках, быстросъемный механизм для съема «рукавов» и лестниц с крыши, стоя при этом на земле, телескопическая осветительная мачта со светодиодными фонарями, парктроники и система кругового видеообзора – без сомнения, эти и многие другие опции спасатели оценят по достоинству. И не только наши: «ПОЖСНАБ» выпускает до 400 единиц техники в год, при этом более 80 процентов продукции уходит на экспорт. Машины, произведенные в Борисове, спасают людей в России, Вьетнаме, Монголии, Казахстане, Армении, Туркменистане, Узбекистане, Зимбабве.





Экономически целесообразно

– Решение о покупке техники было выверенным, – отметил Александр Турчин. – Оценили экономические составляющие: использование машин, которым уже не один десяток лет, влечет эксплуатационные расходы, чрезмерный расход топлива, объем их цистерн гораздо меньше. От приобретения новой техники мы получим положительный экономический эффект. Для эффективной работы спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций важны и безопасные, комфортные условия. Ведется планомерная работа, направленная на максимальную оперативность в ликвидации ЧС. Так, в этом году откроется пожарное депо в Радошковичах, в следующем году – в Березино, также проектируется депо в Марьиной Горке.





Каждая из новых пожарных машин стоит около 400 тысяч рублей. Деньги немалые, и единовременная закупка 25 автомобилей могла бы стать бременем для областного бюджета. Поэтому сейчас была осуществлена первая в стране закупка пожарной техники по договору долгосрочной аренды (лизинга). Специальные условия, сформированные лизинговой компанией Беларусбанка ООО «АСБ-Лизинг», позволили приобрести современную технику, тем самым значительно повысив боеготовность подразделений МЧС Минской области. Так, по новой автоцистерне получили почти все ее районы, а в Дзержинский, Крупский, Мядельский, Пуховичский и Солигорский РОЧС укатили аж по две пожарные машины, в Копыльский, Слуцкий и Червенский районы – по автоцистерне и Geely Atlas.





– Определяя, куда и сколько машин отправить, мы исходили из комплексного изучения ситуации в регионах, – поделился Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС. – Оценивали возраст и состояние имеющейся техники, количество населения в районах, число чрезвычайных ситуаций, произошедших на их территории, в том числе с человеческими жертвами.

Звучит команда: «По машинам!» – и одна за другой мощные автоцистерны, посверкивая синими огнями, выруливают на трассу, чтобы отправиться «по домам» и сразу же приступить к несению боевого дежурства.

































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