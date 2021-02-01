Знаменитая британская модель с синдромом Дауна Элли Гольдштейн стала героиней обложки мексиканской версии журнала Elle.
Для 18-летней Гольдштейн ее природная особенность никогда не была преградой для карьеры модели. Она стала первой девушкой с синдромом Дауна, которая украсила обложки модных изданий. В ее портфолио уже значится съемка для Vogue, в июле прошлого года она стала героиней рекламной кампании «Нетрадиционная красота» от Gucci, а недавно появилась на обложке Glamour.
На этот раз девушка снялась для мексиканского издания журнала Elle, где она позирует в белоснежном платье с открытыми плечами. Визажисты подобрали для модели макияж с акцентом на красные губы. Фотографом выступила Кезия Куарку.
Готовыми снимками модель поделилась на своей личной странице в Instagram. В подписи под фото Элли отметила, что она ужасно гордится проделанной работой.
18-летняя модель уже не раз призывает мировые бренды и издания сотрудничать с людьми с ограниченными возможностями. Девушка считает, что каждый заслуживает шанса добиться самых заветных желаний. При этом Элли не исключает, что обществу предстоит пройти долгий путь, прежде чем модели-инвалиды станут мейнстримом.
Фото: elle.mx
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Первая в мире модель с синдромом Дауна появилась на обложке журнала Elle
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