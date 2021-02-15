Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Первая свадебная коллекция Erdem, худи с игрушками от Louis Vuitton и праздничная коллекция часов от Chopard: что нового произошло в моде за неделю

Первая свадебная коллекция Erdem, худи с игрушками от Louis Vuitton и праздничная коллекция часов от Chopard: что нового произошло в моде за неделю

Мы подводим модные итоги недели и рассказываем о дебютной коллекции свадебных платье от Erdem, в честь какого праздника Chopard выпустил новые модели часов и что нового произошло у Gucci. 

1. Капсульная коллекция обуви ко Дню святого Валентина от Alexander McQueen

В минувшие выходные прошел самый романтичный праздник на планете – День всех влюбленных. Модные дома не остались в стороне и внесли частичку «Валентина» в свои коллекции. 

Фото: Alexander McQueen

Британский бренд Alexander McQueen, к примеру, представил специальную капсульную коллекцию женской обуви. В нее вошло пять моделей, среди которых в основном кроссовки и ботинки. 


Фото: Alexander McQueen

Для всех них характерна толстая подошва. Декор обуви вдохновлен брошами бренда 1960-х годов, но не обошлось и без традиционных символов, отсылающих нас к празднику. Так, на моделях изображены голуби, шипы, алые губы и сердца. 

Капсульная коллекция уже представлена на официальном сайте.  

2. Худи с игрушками от Louis Vuitton

Французский бренд Louis Vuitton стал частым гостем нашей рубрики. Вот и сейчас нам есть чем порадовать истинных модников. В его новой мужской коллекции сезона весна-лето 2021 мы нашли худи, который стоит увидеть. 

Фото: Louis Vuitton

Модель изготовлена из хлопка и имеет свободную форму, но вот украшено оно довольно необычно. На всей поверхности одежды располагается около 14 вязаных игрушек: медведь, скорпион, крыса, лягушка, слон и т.д. Как вам такой Ноев ковчег? Автор этих персонажей – художник Рэджи Ноу.

Фото: Louis Vuitton

Примечательно, что на сумках, кроссовках, головных уборах и ремнях этой же коллекции эти персонажи присутствуют только в качестве принтов и вышивок. Но трикотаж и некоторую верхнюю одежду украсили полноразмерные игрушки, связанные крючком. Например, в коллекции есть пальто с фламинго, блейзер с плюшевой собачкой и сумка Keepall с вязаными человеком-бананом и человеком-цветком.

 Это делает вещи похожими на арт-объекты, правда и цена у такого «искусства» соответствующая. Стоимость худи – 7450 долларов. 

Если все же решитесь заиметь такую вещь в гардеробе, то коллекция уже представлена на сайте. 

3. Gucci представят модели с архивными принтами Кена Скотта

Мы давно не рассказывали, какие новости у итальянского модного дома Gucci, а ему, между прочим, есть что рассказать. 

Недавно дизайнеры модного дома подготовили свою новую круизную коллекцию, в рамках которой креативный директор Алессандро Микеле обратился к архивам текстильной итальянской компании Mantero. Зачем? Сейчас расскажем подробнее.

Фото: Gucci

Дело в том, что там хранятся принты американского дизайнера Кена Скотта, который прославился в 1960-е и 1970-е благодаря своим ярким композициям – цветы и ботаника были большой страстью дизайнера не только в моде, но и в жизни. 

Фото: Gucci

Gucci подписал с Mantero соглашение об эксклюзивном использовании ряда его работ еще год назад, теперь становится понятно с какой целью. 

Фото: Gucci

Некоторые вещи с архивными принтами Кена Скотта уже представлены на официальном сайте бренда, но рекламный кампэйн в поддержку проекта дом запустит позднее – в феврале. Известно, что в коллекцию войдут платье с ярким цветочным принтом и черный пуховик с паттерном, объединившим инициалы GG и KS. 

4. Праздничная коллекция Chopard к китайскому Новому году

В честь китайского Нового года швейцарская компания ювелирных украшений Chopard презентовала две новые модели часов. 

Аксессуары представлены в рамках лимитированной коллекции L.U.C. Для их создания мастера обратились к ремесленным традициям Азии.


Фото: Chopard

Одна из моделей получила название L.U.C XP Urushi Year of the Ox в честь символа наступившего года –Белого металлического Быка. На циферблате изображен бык, а часовой механизм L.U.C 96.17-L создали мастера бренда.   

Фото: Chopard

Вторая модель часов L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen также связана с китайской культурой. Отмечается, что в часах впервые использована традиционная китайская индикация времени Ши Чэнь. Двенадцать животных китайского зодиака обозначают часы и с течением времени по очереди открываются на вращающемся диске, выполненном в технике лакировки уруши. На циферблате также изображен символ благополучия – божество Лу Син. Механизм аксессуара встроен в 40-миллиметровый корпус из розового золота с отделкой.

Часы выпущены в количестве 88 штук. Стоимость моделей варьируется от 27 600 долларов до 42 634 долларов. 

5. Английское кружево и традиции 19 века: Erdem представил коллекцию свадебных платьев

Раньше свадьбы были масштабнее и индивидуальнее. Каждый сезон появлялись новые бренды, дизайнеры одежды создавали собственные свадебные капсульные коллекции, а невесты предпочитали пышные наряды с воланами или кружевом. 

Фото: vogue.com

Однако пандемия внесла свои коррективы, и сейчас на первый план вышла практичность. На данный момент у дизайнеров возрастает спрос на более повседневные свадебные наряды. Именно эту тенденцию подхватил британский модный дом Erdem при создании своей первой коллекции свадебных нарядов. 

Фото: vogue.com

В дебютной линейке под названием «The White collection» представлены платья с минимальным количеством деталей и декора, при этом наряды получились очень женственными и лаконичными.

Фото: vogue.com

В коллекцию вошли мини-платья из хлопковой ткани, модели которых креативный директор Эрдем Моралиоглу взял из своих прошлых коллекций: платье-рубашка было вдохновлено викторианскими образами из его весенней коллекции 2019 года, а хлопковое мини с длинными рукавами имеет ту же форму, что и платье из парчи из осенней коллекции 2015 года.

Фото: vogue.com

Свадебные наряды дополнены вышивкой, а некоторые модели имеют прозрачные рукава-фонарики и накидку из органзы.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Минске почтили память воинов-интернационалистов
Внесены изменения в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Как изменится работа органов дознания?
Три человека пострадали в массовой аварии на МКАД
Они никогда не сдаются: как анестезиологи-реаниматологи 6-й больницы Минска борются со смертью и торжествуют, когда побеждает жизнь
Наш корреспондент понаблюдал за испытаниями нового поезда «Штадлер»
Ветряки оказались притягательны для летучих мышей
Детский сад в Партизанском районе Минска временно закроют
Снижение числа вакансий и спроса на кадры, встреча нанимателя с соискателем онлайн и прежний топ профессий: меняет ли пандемия тренды на рынке труда?
Археологи нашли в Египте древнюю пивоварню
Хозяйка нарядила кота в грабителя, но соцсети он не напугал, а рассмешил до слез (Видео)
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Информационный мусор
Главный врач поликлиники из Гродно, учительница химии из Витебска и главный инженер треста из Могилева: какие впечатления и планы привезли домой с VI Всебелорусского народного собрания делегаты
Первая свадебная коллекция Erdem, худи с игрушками от Louis Vuitton и праздничная коллекция часов от Chopard: что нового произошло в моде за неделю
"Служить добру": пейзажи и портреты кисти Николая Волынца покажут на выставке в Минске
ВОЗ пока не советует делать обязательными сертификаты об иммунитете для путешественников
В Марьиногорской ЦРБ неврологическое отделение снова принимает профильных пациентов
Автомобильное топливо в Беларуси с 16 февраля дорожает на 1 копейку
Житель Молодечно пытался обменять фальшивые $550
Ученые выяснили происхождение кометы, которая уничтожила динозавров
Во льдах Антарктиды нашли неизвестных животных
Где в Городке можно попасть на сельский корпоратив, найти безалкогольный бар и почему окупаются дни веселых затей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стукачи
Фотофакт. Пирографист из синьцзянской деревни и его картины на тыквах-горлянках
Главой ВТО впервые избрали женщину
Второе за последние три дня землетрясение произошло вблизи Еревана
В Жлобине двое местных жителей приговорены к полуторам годам колонии за подпольный покерный клуб
Рачков: резолюция Европарламента по БелАЭС – нежелание объективно оценить этот международный проект
Елизавета II отреагировала на известие о второй беременности Меган Маркл
Лискович завтра проведет личный прием
Эксперт из ЕС о слушаниях в Европарламенте после поездки Борреля в Москву: все согласились, что визит был провальным
Какая капуста самая полезная и что из нее можно приготовить
Тысячи рабочих мест будут созданы в Минской области за счет реализации масштабных инвестпроектов
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Страницы поздней любви
При проверке предприятий общепита Минска выявлены нарушения миграционного законодательства
В районе развязки МКАД – ул. Кижеватова затруднено движение
Как узнать, сколько на мне авто и какой налог за них буду платить? Отвечает эксперт из налоговой
Наталья Кочанова провела встречу с сотрудниками БГУ
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Гомеле почтили память воинов-интернационалистов
Счастливчики недели: астролог рассказала, кому повезет в период с 15 по 21 февраля
Выручка резидентов "Великого камня" в 2020 году выросла в 3,2 раза
Из-за оползня в Индонезии 20 человек пропали без вести
Генпрокуратура направила латвийским коллегам просьбу о выдаче Валерия Цепкало
Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе отложен
В пункте пропуска "Мядининкай" временно приостановлен пропуск транспорта
В Пекине открылась выставка древнекитайских денег
Авторы
СКАНИРУЙТЕ