Первая свадебная коллекция Erdem, худи с игрушками от Louis Vuitton и праздничная коллекция часов от Chopard: что нового произошло в моде за неделю

1. Капсульная коллекция обуви ко Дню святого Валентина от Alexander McQueenВ минувшие выходные прошел самый романтичный праздник на планете – День всех влюбленных. Модные дома не остались в стороне и внесли частичку «Валентина» в свои коллекции.
Фото: Alexander McQueen
Британский бренд Alexander McQueen, к примеру, представил специальную капсульную коллекцию женской обуви. В нее вошло пять моделей, среди которых в основном кроссовки и ботинки.
Фото: Alexander McQueen
Для всех них характерна толстая подошва. Декор обуви вдохновлен брошами бренда 1960-х годов, но не обошлось и без традиционных символов, отсылающих нас к празднику. Так, на моделях изображены голуби, шипы, алые губы и сердца.
Капсульная коллекция уже представлена на официальном сайте.
2. Худи с игрушками от Louis VuittonФранцузский бренд Louis Vuitton стал частым гостем нашей рубрики. Вот и сейчас нам есть чем порадовать истинных модников. В его новой мужской коллекции сезона весна-лето 2021 мы нашли худи, который стоит увидеть.
Фото: Louis Vuitton
Модель изготовлена из хлопка и имеет свободную форму, но вот украшено оно довольно необычно. На всей поверхности одежды располагается около 14 вязаных игрушек: медведь, скорпион, крыса, лягушка, слон и т.д. Как вам такой Ноев ковчег? Автор этих персонажей – художник Рэджи Ноу.
Фото: Louis Vuitton
Примечательно, что на сумках, кроссовках, головных уборах и ремнях этой же коллекции эти персонажи присутствуют только в качестве принтов и вышивок. Но трикотаж и некоторую верхнюю одежду украсили полноразмерные игрушки, связанные крючком. Например, в коллекции есть пальто с фламинго, блейзер с плюшевой собачкой и сумка Keepall с вязаными человеком-бананом и человеком-цветком.
Это делает вещи похожими на арт-объекты, правда и цена у такого «искусства» соответствующая. Стоимость худи – 7450 долларов.
Если все же решитесь заиметь такую вещь в гардеробе, то коллекция уже представлена на сайте.
3. Gucci представят модели с архивными принтами Кена СкоттаМы давно не рассказывали, какие новости у итальянского модного дома Gucci, а ему, между прочим, есть что рассказать.
Недавно дизайнеры модного дома подготовили свою новую круизную коллекцию, в рамках которой креативный директор Алессандро Микеле обратился к архивам текстильной итальянской компании Mantero. Зачем? Сейчас расскажем подробнее.
Фото: Gucci
Дело в том, что там хранятся принты американского дизайнера Кена Скотта, который прославился в 1960-е и 1970-е благодаря своим ярким композициям – цветы и ботаника были большой страстью дизайнера не только в моде, но и в жизни.
Фото: Gucci
Gucci подписал с Mantero соглашение об эксклюзивном использовании ряда его работ еще год назад, теперь становится понятно с какой целью.
Фото: Gucci
Некоторые вещи с архивными принтами Кена Скотта уже представлены на официальном сайте бренда, но рекламный кампэйн в поддержку проекта дом запустит позднее – в феврале. Известно, что в коллекцию войдут платье с ярким цветочным принтом и черный пуховик с паттерном, объединившим инициалы GG и KS.
4. Праздничная коллекция Chopard к китайскому Новому годуВ честь китайского Нового года швейцарская компания ювелирных украшений Chopard презентовала две новые модели часов.
Аксессуары представлены в рамках лимитированной коллекции L.U.C. Для их создания мастера обратились к ремесленным традициям Азии.
Фото: Chopard
Одна из моделей получила название L.U.C XP Urushi Year of the Ox в честь символа наступившего года –Белого металлического Быка. На циферблате изображен бык, а часовой механизм L.U.C 96.17-L создали мастера бренда.
Фото: Chopard
Вторая модель часов L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen также связана с китайской культурой. Отмечается, что в часах впервые использована традиционная китайская индикация времени Ши Чэнь. Двенадцать животных китайского зодиака обозначают часы и с течением времени по очереди открываются на вращающемся диске, выполненном в технике лакировки уруши. На циферблате также изображен символ благополучия – божество Лу Син. Механизм аксессуара встроен в 40-миллиметровый корпус из розового золота с отделкой.
Часы выпущены в количестве 88 штук. Стоимость моделей варьируется от 27 600 долларов до 42 634 долларов.
5. Английское кружево и традиции 19 века: Erdem представил коллекцию свадебных платьевРаньше свадьбы были масштабнее и индивидуальнее. Каждый сезон появлялись новые бренды, дизайнеры одежды создавали собственные свадебные капсульные коллекции, а невесты предпочитали пышные наряды с воланами или кружевом.
Фото: vogue.com
Однако пандемия внесла свои коррективы, и сейчас на первый план вышла практичность. На данный момент у дизайнеров возрастает спрос на более повседневные свадебные наряды. Именно эту тенденцию подхватил британский модный дом Erdem при создании своей первой коллекции свадебных нарядов.
Фото: vogue.com
В дебютной линейке под названием «The White collection» представлены платья с минимальным количеством деталей и декора, при этом наряды получились очень женственными и лаконичными.
Фото: vogue.com
В коллекцию вошли мини-платья из хлопковой ткани, модели которых креативный директор Эрдем Моралиоглу взял из своих прошлых коллекций: платье-рубашка было вдохновлено викторианскими образами из его весенней коллекции 2019 года, а хлопковое мини с длинными рукавами имеет ту же форму, что и платье из парчи из осенней коллекции 2015 года.
Фото: vogue.com
Свадебные наряды дополнены вышивкой, а некоторые модели имеют прозрачные рукава-фонарики и накидку из органзы.