Первая свадебная коллекция Erdem, худи с игрушками от Louis Vuitton и праздничная коллекция часов от Chopard: что нового произошло в моде за неделю

1. Капсульная коллекция обуви ко Дню святого Валентина от Alexander McQueen

Alexander McQueen

Alexander McQueen

2. Худи с игрушками от Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

3. Gucci представят модели с архивными принтами Кена Скотта

Gucci

Gucci

Gucci

4. Праздничная коллекция Chopard к китайскому Новому году

Chopard

Chopard

5. Английское кружево и традиции 19 века: Erdem представил коллекцию свадебных платьев

vogue.com

vogue.com

vogue.com

vogue.com

В минувшие выходные прошел самый романтичный праздник на планете – День всех влюбленных. Модные дома не остались в стороне и внесли частичку «Валентина» в свои коллекции.Британский бренд Alexander McQueen, к примеру, представил специальную капсульную коллекцию женской обуви. В нее вошло пять моделей, среди которых в основном кроссовки и ботинки.Для всех них характерна толстая подошва. Декор обуви вдохновлен брошами бренда 1960-х годов, но не обошлось и без традиционных символов, отсылающих нас к празднику. Так, на моделях изображены голуби, шипы, алые губы и сердца.Капсульная коллекция уже представлена на официальном сайте.Французский бренд Louis Vuitton стал частым гостем нашей рубрики. Вот и сейчас нам есть чем порадовать истинных модников. В его новой мужской коллекции сезона весна-лето 2021 мы нашли худи, который стоит увидеть.Модель изготовлена из хлопка и имеет свободную форму, но вот украшено оно довольно необычно. На всей поверхности одежды располагается около 14 вязаных игрушек: медведь, скорпион, крыса, лягушка, слон и т.д. Как вам такой Ноев ковчег? Автор этих персонажей – художник Рэджи Ноу.Примечательно, что на сумках, кроссовках, головных уборах и ремнях этой же коллекции эти персонажи присутствуют только в качестве принтов и вышивок. Но трикотаж и некоторую верхнюю одежду украсили полноразмерные игрушки, связанные крючком. Например, в коллекции есть пальто с фламинго, блейзер с плюшевой собачкой и сумка Keepall с вязаными человеком-бананом и человеком-цветком.Это делает вещи похожими на арт-объекты, правда и цена у такого «искусства» соответствующая. Стоимость худи – 7450 долларов.Если все же решитесь заиметь такую вещь в гардеробе, то коллекция уже представлена на сайте.Мы давно не рассказывали, какие новости у итальянского модного дома Gucci, а ему, между прочим, есть что рассказать.Недавно дизайнеры модного дома подготовили свою новую круизную коллекцию, в рамках которой креативный директор Алессандро Микеле обратился к архивам текстильной итальянской компании Mantero. Зачем? Сейчас расскажем подробнее.Дело в том, что там хранятся принты американского дизайнера Кена Скотта, который прославился в 1960-е и 1970-е благодаря своим ярким композициям – цветы и ботаника были большой страстью дизайнера не только в моде, но и в жизни.Gucci подписал с Mantero соглашение об эксклюзивном использовании ряда его работ еще год назад, теперь становится понятно с какой целью.Некоторые вещи с архивными принтами Кена Скотта уже представлены на официальном сайте бренда, но рекламный кампэйн в поддержку проекта дом запустит позднее – в феврале. Известно, что в коллекцию войдут платье с ярким цветочным принтом и черный пуховик с паттерном, объединившим инициалы GG и KS.В честь китайского Нового года швейцарская компания ювелирных украшений Chopard презентовала две новые модели часов.Аксессуары представлены в рамках лимитированной коллекции L.U.C. Для их создания мастера обратились к ремесленным традициям Азии.Одна из моделей получила название L.U.C XP Urushi Year of the Ox в честь символа наступившего года –Белого металлического Быка. На циферблате изображен бык, а часовой механизм L.U.C 96.17-L создали мастера бренда.Вторая модель часов L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen также связана с китайской культурой. Отмечается, что в часах впервые использована традиционная китайская индикация времени Ши Чэнь. Двенадцать животных китайского зодиака обозначают часы и с течением времени по очереди открываются на вращающемся диске, выполненном в технике лакировки уруши. На циферблате также изображен символ благополучия – божество Лу Син. Механизм аксессуара встроен в 40-миллиметровый корпус из розового золота с отделкой.Часы выпущены в количестве 88 штук. Стоимость моделей варьируется от 27 600 долларов до 42 634 долларов.Раньше свадьбы были масштабнее и индивидуальнее. Каждый сезон появлялись новые бренды, дизайнеры одежды создавали собственные свадебные капсульные коллекции, а невесты предпочитали пышные наряды с воланами или кружевом.Однако пандемия внесла свои коррективы, и сейчас на первый план вышла практичность. На данный момент у дизайнеров возрастает спрос на более повседневные свадебные наряды. Именно эту тенденцию подхватил британский модный дом Erdem при создании своей первой коллекции свадебных нарядов.В дебютной линейке под названием «The White collection» представлены платья с минимальным количеством деталей и декора, при этом наряды получились очень женственными и лаконичными.В коллекцию вошли мини-платья из хлопковой ткани, модели которых креативный директор Эрдем Моралиоглу взял из своих прошлых коллекций: платье-рубашка было вдохновлено викторианскими образами из его весенней коллекции 2019 года, а хлопковое мини с длинными рукавами имеет ту же форму, что и платье из парчи из осенней коллекции 2015 года.Свадебные наряды дополнены вышивкой, а некоторые модели имеют прозрачные рукава-фонарики и накидку из органзы.