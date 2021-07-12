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Первая помощь при инсульте: врач объяснил, что нужно делать до приезда медиков

Проблемы с сердечно-сосудистой системой различной степени тяжести есть у многих людей. Они приводят к повышению артериального давления и развитию гипертонической болезни. Из-за этого у человека начинают изнашиваться сосуды и со временем возникают осложнения, такие как инсульт. В связи с этим важно помнить об основных правилах оказания первой помощи, чтобы спасти жизнь пациента, столкнувшегося с острым нарушением кровоснабжения головного мозга.


В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Дмитрий Чеснов отметил, что на приближение инсульта указывают такие симптомы, как нарушение сознания, зрения и речи, а также перекошенное лицо. При этом при повышенном давлении бить тревогу стоит не всегда, поскольку высокий показатель может быть вызван не только острым нарушением кровоснабжения мозга, но и стрессом, режимом дня или физическими нагрузками.

Вместе с тем врач рассказал, как нужно действовать при обнаружении вышеперечисленных симптомов у пациента до приезда медиков.

– Первое – вызвать "скорую". Второе – уложить человека. Третье – обеспечить доступ воздуха: расстегнуть воротник, развязать галстук и снять шейный платок, – обратил внимание Дмитрий Чеснов.

Специалист не рекомендовал давать пострадавшему воду, поскольку жидкость может спровоцировать рвоту.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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