Первая миссия Китая на Марс получила название «Тяньвэнь» — «Вопросы к Небу»

Первая китайская миссия на Марс названа "Тяньвэнь-1". Об этом объявило в пятницу, День космонавтики Китая, Китайское национальное космическое управление (CNSA), передает "Синьхуа".



"Тяньвэнь" — название поэмы Цюй Юаня (около 340—278 до н.э.), одного из величайших поэтов древнего Китая. Оно означает "Вопросы к Небу". Отмечается, что выбор этого названия символизирует упорство китайской нации в поисках истины, а также отражает культурное наследие в исследовании природы и Вселенной.

В поэме "Тяньвэнь" Цюй Юань поднял ряд вопросов, касающихся неба, звезд, природных явлений и мира, выразив свои сомнения относительно некоторых традиционных концепций и продемонстрировав дух стремления к истине.

Все миссии Китая по исследованию планет в будущем войдут в серию "Тяньвэнь", что означает настойчивость китайской нации в стремлении к истине и науке, а также в исследовании природы и Вселенной.

Международный конкурс по отбору названия для первой китайской исследовательской миссии на Марс был открыт в конце августа 2016 года. Организаторы конкурса в общей сложности получили почти 36 тысяч заявок. Ранее специальное жюри и онлайн-голосование отобрало список из восьми названий-финалистов, победитель был объявлен в пятницу, 24 апреля, когда в Китае отмечается День космонавтики.

