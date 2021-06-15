Дебютная коллекция одежды Ferrari, коллаборация Dior x Sacai и кроксы на шпильке от Balenciaga: что нового произошло в моде за неделю

1. Dior выпустил капсульную коллекцию в коллаборации с Sacai

Фото:

dior.com

Фото:

dior.com

Фото:

dior.com

2. Кроксы на шпильке от Balenciaga и Crocs

Фото:

balenciaga.com

3. Ferrari показал первую коллекцию одежды

Фото:

reutersconnect.com

Фото:

reutersconnect.com

Фото:

reutersconnect.com

Фото:

reutersconnect.com

4. Новая коллекция обуви от Bottega Veneta

Фото:

bottegaveneta.com

Фото:

bottegaveneta.com

5. Колье из застежек-молний от Balenciaga

Фото:

balenciaga.com

Французский модный дом Dior выпустил свою капсульную коллекцию в партнерстве с японским брендом Sacai. Что из этого вышло, рассказываем в нашем материале.Сотрудничество двух абсолютно разных модных направлений отразилось и в сочетании спортивного стиля и кроя Sacai и пошива Dior.В линейке представлено 57 предметов, от одежды до аксессуаров. В основе – пиджаки с элементами куртки-бомбер, пальто и костюмы, выполненные из спортивных тканей Sacai.Дополнили дизайн фирменные цветочные орнаменты Dior, которые модельеры разместили на кремовом оверсайз-свитере и бархатном пиджаке-бомбере, а также завязки и молнии на куртках из японского денима.Основные цвета коллекции – черный, темно-синий и кремовый.Для совместной капсулы бренды даже переосмыслили логотип Dior. Его можно видеть на некоторых предметах одежды.В продажу капсула поступит в ноябре 2021 года.Французский модный дом Balenciaga известен своей привычкой сочетать несочетаемое. Модные критики могут назвать его творения уродливыми, но честно признаемся, что они от них в восторге. Сегодня мы хотим рассказать об очередной фешен-новинке, которая стала самой обсуждаемой на этой неделе.Вместе с американской компанией Crocs Демна Гвасалия выпустил кроксы на шпильке. Впервые данная модель была представлена еще на показе весенне-летней коллекции в прошлые выходные.Высота каблука составила около 5 см. Кроксы доступны в черном и ярко-зеленом цвете. Стоимость пока не сообщается.Итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, провела свое первое модное шоу, на котором представила коллекцию одежды. Данный проект – одна из самых больших инвестиций компании за рамками автомобильного бизнеса. Как это было, рассказываем и показываем.Над дизайном коллекции работал креативный директор по диверсификации бренда Рокко Янноне. Ранее он работал дизайнером у Armani.В линейке представлены вещи в футуристичной стилистике, среди которых куртки с капюшоном и разрезами, нейлоновый тренч и парка, сделанная из переработанных пластиковых бутылок.Янноне дополнил модели светоотражающими элементами. Некоторые акценты на вещах он выделял яркими контрастными цветами, среди которых преобладали традиционные для Ferrari – красный и желтый. На блузки и бермуды были нанесены принты из архивных изображений автомобильного бренда и обложек журналов с 40-х по 60-е годы.Стоимость предметов одежды варьируется от 200 до 3000 долларов. Купить вещи можно будет в интернет-магазине, а также в бутиках в Маранелло, Риме, Милане, Лос-Анджелесе и Майами. В 2022 году Ferrari запланировал открытие магазина в Китае.Показ прошел в штаб-квартире бренда в городе Маранелло. Модели ходили по подиуму в сборочном конвейере Ferrari. Открывала показ Мариякарла Босконо, а закрывала супермодель Наталья Водянова.Итальянский бренд Bottega Veneta представил новую коллекцию обуви под названием Wardrobe 02.Самыми яркими моделями коллекции стали резиновые сапоги, полностью покрытые серебристыми блестками, и высокие ботфорты, украшенные россыпью золотых кристаллов.А вот звание самой креативной модели получили босоножки, которые имитируют телефонный провод.Коллекция уже представлена на официальном сайте бренда.Самым обсуждаемым брендом этой недели по праву можно считать французский модный дом Balenciaga. Сначала марка выпустила кроксы на шпильке, которые захватили все модные паблики в сети, а затем Balenciaga выпустил колье из застежек-молний – той же фурнитуры Balenciaga, которую можно найти на куртке и джинсах бренда.Стоимость изделия из состаренного серебра составила 795 долларов. Но если вдруг вы захотите сэкономить, предлагаем не выбрасывать сломанные когда-то «собачки».