Дебютная коллекция одежды Ferrari, коллаборация Dior x Sacai и кроксы на шпильке от Balenciaga: что нового произошло в моде за неделю

1. Dior выпустил капсульную коллекцию в коллаборации с SacaiФранцузский модный дом Dior выпустил свою капсульную коллекцию в партнерстве с японским брендом Sacai. Что из этого вышло, рассказываем в нашем материале.
Фото: dior.com
Сотрудничество двух абсолютно разных модных направлений отразилось и в сочетании спортивного стиля и кроя Sacai и пошива Dior.
В линейке представлено 57 предметов, от одежды до аксессуаров. В основе – пиджаки с элементами куртки-бомбер, пальто и костюмы, выполненные из спортивных тканей Sacai.
Фото: dior.com
Дополнили дизайн фирменные цветочные орнаменты Dior, которые модельеры разместили на кремовом оверсайз-свитере и бархатном пиджаке-бомбере, а также завязки и молнии на куртках из японского денима.
Основные цвета коллекции – черный, темно-синий и кремовый.
Фото: dior.com
Для совместной капсулы бренды даже переосмыслили логотип Dior. Его можно видеть на некоторых предметах одежды.
В продажу капсула поступит в ноябре 2021 года.
2. Кроксы на шпильке от Balenciaga и CrocsФранцузский модный дом Balenciaga известен своей привычкой сочетать несочетаемое. Модные критики могут назвать его творения уродливыми, но честно признаемся, что они от них в восторге. Сегодня мы хотим рассказать об очередной фешен-новинке, которая стала самой обсуждаемой на этой неделе.
Фото: balenciaga.com
Вместе с американской компанией Crocs Демна Гвасалия выпустил кроксы на шпильке. Впервые данная модель была представлена еще на показе весенне-летней коллекции в прошлые выходные.
Высота каблука составила около 5 см. Кроксы доступны в черном и ярко-зеленом цвете. Стоимость пока не сообщается.
3. Ferrari показал первую коллекцию одеждыИтальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, провела свое первое модное шоу, на котором представила коллекцию одежды. Данный проект – одна из самых больших инвестиций компании за рамками автомобильного бизнеса. Как это было, рассказываем и показываем.
Фото: reutersconnect.com
Над дизайном коллекции работал креативный директор по диверсификации бренда Рокко Янноне. Ранее он работал дизайнером у Armani.
В линейке представлены вещи в футуристичной стилистике, среди которых куртки с капюшоном и разрезами, нейлоновый тренч и парка, сделанная из переработанных пластиковых бутылок.
Фото: reutersconnect.com
Янноне дополнил модели светоотражающими элементами. Некоторые акценты на вещах он выделял яркими контрастными цветами, среди которых преобладали традиционные для Ferrari – красный и желтый. На блузки и бермуды были нанесены принты из архивных изображений автомобильного бренда и обложек журналов с 40-х по 60-е годы.
Фото: reutersconnect.com
Стоимость предметов одежды варьируется от 200 до 3000 долларов. Купить вещи можно будет в интернет-магазине, а также в бутиках в Маранелло, Риме, Милане, Лос-Анджелесе и Майами. В 2022 году Ferrari запланировал открытие магазина в Китае.
Фото: reutersconnect.com
Показ прошел в штаб-квартире бренда в городе Маранелло. Модели ходили по подиуму в сборочном конвейере Ferrari. Открывала показ Мариякарла Босконо, а закрывала супермодель Наталья Водянова.
4. Новая коллекция обуви от Bottega VenetaИтальянский бренд Bottega Veneta представил новую коллекцию обуви под названием Wardrobe 02.
Фото: bottegaveneta.com
Самыми яркими моделями коллекции стали резиновые сапоги, полностью покрытые серебристыми блестками, и высокие ботфорты, украшенные россыпью золотых кристаллов.
Фото: bottegaveneta.com
А вот звание самой креативной модели получили босоножки, которые имитируют телефонный провод.
Коллекция уже представлена на официальном сайте бренда.
5. Колье из застежек-молний от BalenciagaСамым обсуждаемым брендом этой недели по праву можно считать французский модный дом Balenciaga. Сначала марка выпустила кроксы на шпильке, которые захватили все модные паблики в сети, а затем Balenciaga выпустил колье из застежек-молний – той же фурнитуры Balenciaga, которую можно найти на куртке и джинсах бренда.
Фото: balenciaga.com
Стоимость изделия из состаренного серебра составила 795 долларов. Но если вдруг вы захотите сэкономить, предлагаем не выбрасывать сломанные когда-то «собачки».