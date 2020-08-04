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Первая августовская электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске в четверг

Электронную ярмарку вакансий с участием 7 организаций белорусской столице проведет комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 6 августа с 10.00 до 12.00 на специализированном сайте http://e-vacancy.by.

— В мероприятии примут участие 7 организаций города Минска: ОАО «Керамин», ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Минскремстрой», ОАО «Минский мясокомбинат», ГП «Минсктранс» (3 филиала), РУП «Белмедпрепараты» и УП «Минскводоканал», — проинформировали в комитете.

Соискателям работ будет предложено ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Соискателям будет предложено более 500 свободных рабочих мест (вакансий). На сайте, где пройдет ярмарка, перечень пока недоступен. Но, например, на сайте ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» предлагается 59 вакансий. ОАО «Керамин» требуются, в частности, инженер по защите информации, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, модельщик керамического производства, оператор видеонаблюдения (оператор ЭВМ), слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования, электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования и др. ОАО «Минский мясокомбинат» приглашает обвальщика мяса, бойца скота, водителя автомобиля, расфасовщика мясопродуктов, машиниста моечных машин, формовщика колбасных изделий, уборщика производственных помещений, обработчика мясных туш, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, лифтера, изготовителя натуральной колбасной оболочки и др. УП «Минскводоканал» требуются инженер по специальности «водоснабжение, водоотведение, охрана водных ресурсов», инженер-электрик, инженер-технолог, буфетчик, контролер водопроводного хозяйства, водитель автомобиля, машинист автовышки и автогидроподъемника, Машинист автокрана, плотник, слесарь-ремонтник, каменщик, маляр, уборщик помещений и др.

Электронная ярмарка вакансий — прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны и призвана значительно сократить период поиска работы. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости — доступ к ним для всех соискателей сохранится.

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