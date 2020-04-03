Перцов: в интервью Президента было много интересных высказываний и мыслей, над которыми стоит подумать каждому из нас

В интервью Александра Лукашенко было много интересных высказываний и мыслей, над которыми стоит подумать каждому из нас. В программе «Клуб редакторов» на «Беларусь 1» на это обратил внимание директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов, который накануне, собственно, и брал то самое интервью у Главы белорусского государства.
— Вчера был День единения народов Беларуси и России, — напомнил Владимир Перцов. — И мне, конечно, нужно было спросить об отношениях между нашими государствами, потому что, несмотря на то, что дата праздничная, все равно болит у каждого из нас. И говорить о проблемах необходимо. Ведь если о них молчать, то лучше для союза точно не будет. Вторая большая тема, которая вчера была затронута, это тема коронавируса в разрезе последствий для экономики и всей нашей цивилизации. Александр Лукашенко озвучил совершенно новые подходы, которые даже не обсуждались экспертным сообществом — мыслителями, философами и экономистами. В интервью Президента было много интересных высказываний и мыслей, над которыми стоит подумать каждому из нас.
Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич, комментируя интервью Главы белорусского государства, обратил внимание на следующее:
— Все интеграционные образования в мире сейчас проходят проверку пандемией. И многие ее не прошли. Видим, сколько проблем в ЕС, сколько вопросов возникло по линии взаимодействия НАТО. Евросоюз и США не могут решить базовые вопросы дружбы и взаимодействия. Посмотрите, что происходит в Италии, Сербии — как там растут недовольство и разочарование тем, о чем говорили на протяжении десятков лет, что, мол, мы все вместе и с проблемами будем справляться сообща. Считаю, что у Беларуси и России есть уникальная возможность показать всем пример интеграции. После того как пандемия закончится следует сесть, выработать наконец решение всех спорных вопросов раз и навсегда и двигаться вперед.
При этом, по словам Олега Гайдукевича, неправильно ставить телегу впереди лошади, и все вопросы необходимо решать последовательно: «Нельзя говорить о единой валюте, не решив основные вопросы по экономике, политике, базовым соглашениям между нашими предприятиями и свободному движению товаров, услуг и людей».
— Главное, что сказал Президент по этой теме — никто не против единой валюты Союзного государства. Но вопрос в том, где будет находиться эмиссионный центр и кто будет контролировать выпуск денег. К решению этого вопроса не подошли. А виной всем противоречиям в вопросах валюты, торговли национальный эгоизм, при существовании которого построить равноценное Союзное государство, наверное, будет очень тяжело, — резюмировал директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.
Фото: «Беларусь 1»
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Перцов: в интервью Президента было много интересных высказываний и мыслей, над которыми стоит подумать каждому из нас
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