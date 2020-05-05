Перцов: у нас нет морального права снять 9 Мая с информационной повестки

У Беларуси нет морального права отменить и снять с информационной повестки мероприятия ко Дню Победы. На этом акцентировал внимание директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов в эфире ОНТ.
— У нас нет права забыть, снять с информационной повестки этот праздник. Даже речи о таком быть не может, — подчеркнул Владимир Перцов. — На долю нашей страны выпали тяжелейшие испытания. Через наши города и села фронт шел и в ту и в другую сторону. Поэтому я даже не знаю, как бы мы оправдались, если бы по примеру некоторых СМИ вычеркнули 9 Мая из повестки. Нам бы этого не простили.
Директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси выразил мнение, что ряд других стран СНГ, вероятно, отдадут должное ветеранам позже — когда окончательно отступят вирус и та истерия, которая его сопровождает. «Но календарная ценность, согласитесь, тогда уже будет не той, — отметил Владимир Перцов. — И при этом мы подчеркиваем, что максимальные меры предосторожности и сохранения здоровья, особенно для людей старшего поколения, обязательно будут соблюдены. Об этом говорили Глава государства и специалисты Минздрава. День Победы будет проведен достойно».