Перцов: у нас нет морального права снять 9 Мая с информационной повестки

, — подчеркнул Владимир Перцов.Директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси выразил мнение, что ряд других стран СНГ, вероятно, отдадут должное ветеранам позже — когда окончательно отступят вирус и та истерия, которая его сопровождает., — отметил Владимир Перцов.