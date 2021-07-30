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Перцов: свобода слова и СМИ в Беларуси не будет нарушена

Об этом министр информации Владимир Перцов заявил журналистам по итогам встречи Главы государства с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки:


- Тех, кто называется прессой, кто именует себя журналистами, позволяет себе объективную, конструктивную критику, мы отделяем от тех, кто, прикрываясь именем журналиста, занимается деструктивной, подрывной, диверсионной деятельностью, создает экстремистские Telegram-каналы, другие средства массовой коммуникации для того, чтобы разрушать наше государство, - сказал министр. - Никто не говорит о том, что свобода слова будет нарушена в нашей стране или свобода СМИ будет как-то притесняться. Это базовые ценности, и мы прекрасно понимаем, что благодаря СМИ обнажаются многие проблемы, которые волнуют граждан. И эти проблемы видны власти, которая решает их. Это процессы, которые позволяют сделать нашу жизнь лучше. Мы совершенно четко отделяем СМИ от тех, кто прикрывается именем СМИ, и делаем все возможное, чтобы те последние не могли работать в нашей стране.

Отдельно Владимир Перцов высказался о реформе региональных СМИ, отметив, что за последние время он много поездил по регионам:

- Прозвучало совершенно справедливое замечание Президента о том, что многие средства массовой информации в регионах стали таким рупором исполкомов. Наши оппоненты взяли это на вооружение. И зачастую бытовое и коммунальное мелкотемье, которое есть в каждом регионе и которое не освещается районными средствами массовой информации, находит отражение в этих самых оппозиционных - даже не оппозиционных, а деструктивных - средствах массовой коммуникации. За счет этого создается такой негативный нарратив, мол, власть ничего не делает. Хотя власть на самом деле видит эти проблемы, решает, выделяются деньги.

Министр информации подчеркнул: все органы государственной власти нацелены на то, чтобы сделать жизнь лучше:

- Но поскольку это не находит отражения в региональных средствах массовой информации, соответственно этот вакуум заполняется теми самыми деструктивами, которые таким образом создают ощущение, что все это недоработка власти.

Министерство информации, рассказал Владимир Перцов, сейчас ведет работу по анализу регионов. В сфере интересов ведомства следующие вопросы: какие проблемы поднимались, в том числе, мессенджерах и социальных сетях, какие проблемы волнуют и как они отражались на страницах региональных газет, в эфире регионального телевидения, в программах регионального радио.

- Мы будем делать определенные выводы. Мы должны все знать, предупреждать и адекватно реагировать. Если будет какая-то проблема поднята, корреспондент, редактор выедет на место с представителем районного исполнительного комитета, покажет ее, покажет, как она решается, или по крайней мере представитель власти расскажет, что там в 3-4 квартале деньги на решение проблемы будут выделены. Это будет больший авторитет для власти и для СМИ.

Фото: БЕЛТА
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