Перцов: некоторые СМИ пытаются создать в обществе атмосферу паники

В последние дни во всех мировых СМИ главная новость одна — пандемия коронавируса. Естественно, поднимают эту тему и белорусские медиа, но, к сожалению, некоторые пытаются использовать сложившуюся ситуацию в своих корыстных целях. На этом акцентировали внимание участники программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».





— На днях министр здравоохранения Владимир Караник выступил в Парламенте и заявил, что где-то в конце апреля — начале мая в Беларуси ожидается пик инфицирования, — напомнил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. — Мы, как и раньше, призываем всех граждан соблюдать меры предосторожности и особенно беречь тех, кто находится уже в преклонном возрасте. Для наших медиков настали самые напряженные времена, о чем во время одного из рабочих совещаний сказал Глава государства, заверив, что врачи будут бороться за каждую жизнь.

К сожалению, некоторые СМИ пытаются использовать сложившуюся ситуацию вокруг пандемии в своих корыстных целях, уверен глава Белтелерадиокомпании:

— Представители отдельных СМИ пытаются прикрываться и говорят, что, в отличие от нас, "пропагандистов", они пытаются донести людям правду. Но очевидно, что ситуация используется для решения своих вопросов, а вся их работа направлена на поиски нестыковок. Сначала им было мало информации от Минздрава, потом она стала неправдивой информацией, потом начали расти цифры, и они стали истереть, что люди начинают массово болеть. Врачи не выдерживают и начинают сами отвечать на подобные выпады в соцсетях...





Директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов в свою очередь предложил задуматься об ответственности за распространение фейковых новостей о коронавирусе. Кстати, подобный закон принят уже во многих цивилизованных странах:

— Люди, которые пытаются тревожить информационную среду наездами на наших врачей и в целом будоражат сознание граждан, хотят не только повысить кликабельность и рейтинги своего СМИ. Их цель, о чем мы ранее неоднократно говорили, — нагнетание атмосферы паники, истерической дуги в обществе, и в целом недоверия к белорусской системе здравоохранения и власти. Это достаточно четко прослеживается любым грамотным человеком. Если же эти журналисты считают себя патриотами Беларуси, то я бы советовал им консолидироваться вокруг хороших и добрых идей, которые сейчас реализуются многими организациями в целях поддержки наших медиков.