Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+3 oC
USD: 2.48
EUR: 2.71
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Перцов: некоторые СМИ пытаются создать в обществе атмосферу паники

Перцов: некоторые СМИ пытаются создать в обществе атмосферу паники

В последние дни во всех мировых СМИ главная новость одна — пандемия коронавируса. Естественно, поднимают эту тему и белорусские медиа, но, к сожалению, некоторые пытаются использовать сложившуюся ситуацию в своих корыстных целях. На этом акцентировали внимание участники программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».


— На днях министр здравоохранения Владимир Караник выступил в Парламенте и заявил, что где-то в конце апреля — начале мая в Беларуси ожидается пик инфицирования, — напомнил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт— Мы, как и раньше, призываем всех граждан соблюдать меры предосторожности и особенно беречь тех, кто находится уже в преклонном возрасте. Для наших медиков настали самые напряженные времена, о чем во время одного из рабочих совещаний сказал Глава государства, заверив, что врачи будут бороться за каждую жизнь.

К сожалению, некоторые СМИ пытаются использовать сложившуюся ситуацию вокруг пандемии в своих корыстных целях, уверен глава Белтелерадиокомпании:

— Представители отдельных СМИ пытаются прикрываться и говорят, что, в отличие от нас, "пропагандистов", они пытаются донести людям правду. Но очевидно, что ситуация используется для решения своих вопросов, а вся их работа направлена на поиски нестыковок. Сначала им было мало информации от Минздрава, потом она стала неправдивой информацией, потом начали расти цифры, и они стали истереть, что люди начинают массово болеть. Врачи не выдерживают и начинают сами отвечать на подобные выпады в соцсетях...


Директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов в свою очередь предложил задуматься об ответственности за распространение фейковых новостей о коронавирусе. Кстати, подобный закон принят уже во многих цивилизованных странах:

— Люди, которые пытаются тревожить информационную среду наездами на наших врачей и в целом будоражат сознание граждан, хотят не только повысить кликабельность и рейтинги своего СМИ. Их цель, о чем мы ранее неоднократно говорили, — нагнетание атмосферы паники, истерической дуги в обществе, и в целом недоверия к белорусской системе здравоохранения и власти. Это достаточно четко прослеживается любым грамотным человеком. Если же эти журналисты считают себя патриотами Беларуси, то я бы советовал им консолидироваться вокруг хороших и добрых идей, которые сейчас реализуются многими организациями в целях поддержки наших медиков.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Что думают спортсмены-паралимпийцы о переносе Игр в Токио?
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Горят сотни гектаров: в стране запрещено посещение лесов в 60 районах
В Беларуси всеобщую вакцинацию от туберкулеза проводят 38 лет
Совещание по электроэнергетике, продление каникул и уменьшение цен на топливо. Главное за пятницу
В iOS 14 появится функция, позволяющая открывать приложения без их установки на смартфон
Рианна пожертвовала более двух миллионов долларов жертвам домашнего насилия
Раннее пробуждение медведей, новая пара из Ташкента и свидание бенгальских тигров: в Минский зоопарк пришла весна
Джулианна Мур сыграет в новом фильме Айзенберга "Когда ты закончишь спасать мир"
Купить Nintendo Switch в Японии можно только выиграв в лотерею
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
За умного не сойдешь
Обсуждаем проект постановления Совмина “О вопросах по обращению с животными”
Пять полезных для кишечника продуктов, которые стимулируют пищеварительную систему
Жители Индии впервые за 30 лет увидели вершины Гималаев
Немецкий судмедэксперт: опасность коронавируса намного преувеличена
Зарубежный роман: как мы охотились на брачного афериста
Фотофакт: руководитель Microsoft уже пользуется еще не вышедшей раскладушкой Surface Duo
Опыты на кухне: мы испробовали на практике народные способы окраски яиц к празднику
Невролог рассказал, как избавиться от боли в копчике
Как несет службу дивизион 115-го зенитно-ракетного полка под Брестом
Политолог: если смотреть сухие статистические сводки, то опасность коронавируса несколько преувеличена
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Будем ответственными
Авторы
СКАНИРУЙТЕ