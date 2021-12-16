Перцов: мы должны бороться за каждого читателя

Министр информации, Владимир Перцов на пленуме правления Белорусского союза журналистов высказал мысль, что журналистика, в традиционном ее понимании, переживает несколько стадий модернизации отрасли:
- Идет трансформация отрасли, то есть журналистики. И насколько адекватно мы будем воспринимать эти изменения и адекватно на них реагировать, от этого и зависит успех нашей белорусской журналистики. Будем ли мы оставаться лидерами и влиять на общественное мнение и сознание людей, будем ли мы формировать мнение или же мы будем глотать пыль? Мы трансформировались - и это основной посыл сегодня. Мы сначала не отреагировали должным образом на все современные вызовы журналистики. 4 года назад Президент, выступая на большом форуме тогда сказал, что СМИ меняется, но тогда мы не особо понимали, как именно они будут меняться. Но за это время от фактов и комментариев классическая журналистика перешла в несколько другую плоскость. Сейчас появился интернет, и орудием для любого журналиста стал мобильный телефон. И любой человек с образованием или без может считать себя журналистом, появилась так называемая "гражданская журналистика".
Что она нам принесла? В первую очередь, гражданская журналистика принесла нам скорость подачи материала, оперативность. Однако мы получаем другой вызов - конкуренция интереса. Мы должны бороться за каждого читателя, иначе мы станем просто невостребованными.
Надо понимать, что СМИ для всех не бывает, поэтому мы должны сегментировать потребности целевой аудитории и работать для нее.
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