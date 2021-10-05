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  2. Перспективы развития ЖКХ обсудят в Минске ученые и специалисты

Перспективы развития ЖКХ обсудят в Минске ученые и специалисты

Актуальные проблемы и перспективы развития ЖКХ станут предметом обсуждения участников III Международной конференции «Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве», которая откроется в Минске 7 октября.


— III Международная конференция «Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве» откроется 7 октября на базе Института жилищно-коммунального хозяйства Национальной академии наук, — проинформировали в пресс-службе НАН Беларуси. — В мероприятии примут участие руководители Министерства жилищно-коммунального хозяйства, представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, руководство Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации, Национальной академии наук Беларуси, а также организации системы Минжилкомхоза, институты и предприятия НАН Беларуси, вузы и прочие организации.

На полях форума ученые и специалисты обсудят вопросы инновационной модернизации технологий водоснабжения и водоотведения, предотвращение загрязнения источников водоснабжения, управление и использование осадков сточных вод, развитие систем теплоснабжения. В числе заявленных тем также эксплуатация зданий и возобновляемые альтернативные источники энергии для жилищно-коммунального хозяйства.

— Не останутся без внимания проблемы экологии городской коммунальной среды, переработка и вовлечение твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья и уменьшение объемов их образования, актуальные проблемы малых населенных пунктов, цифровизация процессов и образование в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — отметили в пресс-службе.

В рамках форума будет организована выставка инновационных разработок для системы ЖКХ, в которой примут участие организации различных направлений системы ЖКХ.

Организаторами конференции являются Национальная академия наук и Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Первая международная научно-практическая конференция данной тематики прошла осенью 2019 года, вторая — в октябре 2020-го.

Институт жилищно-коммунального хозяйства Национальной академии наук Беларуси был создан на основании постановления Бюро Президиума НАН от 25 января 2018 года. В перечень задач этого учреждения входят, в частности, системный экономический и ресурсный анализ отрасли, мониторинг затрат и экологическая оценка по направлениям деятельности, обоснование, разработка и внедрение энергоэффективных экологически обоснованных технологий и технических средств для ЖКХ, а также проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, научно-технических и технологических разработок по закрепленным научным направлениям. Институт входит в состав физико-технического отделения НАН Беларуси.

Фото БЕЛТА
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