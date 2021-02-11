Посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев провел встречу с директором департамента по экономике (Азия, СНГ) Министерства иностранных дел Государства Израиль Михаэлем Лотэмом. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
«На встрече стороны обменялись мнениями об актуальном состоянии торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Израиля. Отдельными темами переговоров стали проведение очередного заседания совместного белорусско-израильского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, Форума белорусских экспортеров, а также перспективы развития взаимной торговли товарами и услугами и привлечения израильских компаний в индустриальный парк «Великий камень», – рассказали в посольстве Беларуси.
Фото: pixabay.com
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Перспективы привлечения израильских компаний в индустриальный парк «Великий камень» обсудил посол Беларуси в МИД Израиля
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