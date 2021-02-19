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  2. Перспективные направления развития сотрудничества Беларуси и южного региона Турции обсуждены в Анталье и Аланье

Перспективные направления развития сотрудничества Беларуси и южного региона Турции обсуждены в Анталье и Аланье

Посол Республики Беларусь в Турции Виктор Рыбак посетил с рабочим визитом Анталью и Аланью. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.


Встречи и переговоры прошли при участии почетных консулов Беларуси в этих городах – Лачина Мирзы и Фатиха Акына.

 «Во время проведенных встреч с губернатором Антальи Эрсином Языджи, мэром города Аланьи Муратом Юджелем, руководством торгово-промышленных палат Антальи и Аланьи, сельскохозяйственной палаты Аланьи и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSIAD) были обсуждены перспективные направления развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества южного региона Турции с Республикой Беларусь. Глава дипмиссии представил торговые предложения белорусских субъектов хозяйствования, заинтересованных в поставках продукции в Турцию и развитии взаимодействия с турецким бизнесом. Турецкая сторона проявила особый интерес к инновационным разработкам в области органических удобрений», - рассказали в посольстве Беларуси в Турции.


В рамках визита были предметно рассмотрены вопросы реализации проекта Международного музыкального фестиваля «Восток-Запад» в городе Аланье. По итогам встреч, в том числе с продюсерской компанией, предварительно достигнута договоренность о расширении географии фестиваля, включая Анталью.

В контексте сотрудничества в области образования посол провел встречу с ректором Аланийского университета HEP Экремом Озкулом. Стороны обсудили возможности взаимовыгодного академического сотрудничества.


Фото посольства Беларуси в Турции
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