Перспективные направления развития сотрудничества Беларуси и южного региона Турции обсуждены в Анталье и Аланье

Встречи и переговоры прошли при участии почетных консулов Беларуси в этих городах – Лачина Мирзы и Фатиха Акына.- рассказали в посольстве Беларуси в Турции.В рамках визита были предметно рассмотрены вопросы реализации проекта Международного музыкального фестиваля «Восток-Запад» в городе Аланье. По итогам встреч, в том числе с продюсерской компанией, предварительно достигнута договоренность о расширении географии фестиваля, включая Анталью.В контексте сотрудничества в области образования посол провел встречу с ректором Аланийского университета HEP Экремом Озкулом. Стороны обсудили возможности взаимовыгодного академического сотрудничества.Фото посольства Беларуси в Турции