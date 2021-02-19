Посол Республики Беларусь в Турции Виктор Рыбак посетил с рабочим визитом Анталью и Аланью. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
Встречи и переговоры прошли при участии почетных консулов Беларуси в этих городах – Лачина Мирзы и Фатиха Акына.
«Во время проведенных встреч с губернатором Антальи Эрсином Языджи, мэром города Аланьи Муратом Юджелем, руководством торгово-промышленных палат Антальи и Аланьи, сельскохозяйственной палаты Аланьи и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSIAD) были обсуждены перспективные направления развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества южного региона Турции с Республикой Беларусь. Глава дипмиссии представил торговые предложения белорусских субъектов хозяйствования, заинтересованных в поставках продукции в Турцию и развитии взаимодействия с турецким бизнесом. Турецкая сторона проявила особый интерес к инновационным разработкам в области органических удобрений», - рассказали в посольстве Беларуси в Турции.
В рамках визита были предметно рассмотрены вопросы реализации проекта Международного музыкального фестиваля «Восток-Запад» в городе Аланье. По итогам встреч, в том числе с продюсерской компанией, предварительно достигнута договоренность о расширении географии фестиваля, включая Анталью.
В контексте сотрудничества в области образования посол провел встречу с ректором Аланийского университета HEP Экремом Озкулом. Стороны обсудили возможности взаимовыгодного академического сотрудничества.
Фото посольства Беларуси в Турции
Опубликовано:
275
Перспективные направления развития сотрудничества Беларуси и южного региона Турции обсуждены в Анталье и Аланье
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter