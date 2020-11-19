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Перхоть оказалась симптомом опасной болезни

Британские ученые установили, что себорейный дерматит, который проявляется в том числе перхотью, является одним из симптомов болезни Паркинсона. Однако исследователи не смогли установить причину, из-за которой дерматит поражает именно пациентов, страдающих от данного заболевания, пишет RG.RU.


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Ранее сообщалось, что частым признаком болезни Паркинсона является чрезмерное потоотделение, особенно в верхней части тела. Это связано с патологическими изменениями в частях мозга, ответственных за данную функцию, а также в нервах, контролирующих работу потовых желез.

Отметим, что болезнь Паркинсона – один из видов двигательного расстройства.

Фото: pixabay.com
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