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Пэрис Хилтон вышла замуж

Американская актриса Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. Радостным событием светская львица поделилась на своей личной странице в Instagram. 


Пара поженилась в красивую дату – 11.11. Этот брак для 40-летней Пэрис стал первым.

Пэрис и Картер стали встречаться около двух лет назад.

Фото: instagram.com/parishilton
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