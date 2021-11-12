Главная Пэрис Хилтон вышла замуж Опубликовано: 12.11.2021 16:55:25 374 Пэрис Хилтон вышла замуж Американская актриса Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. Радостным событием светская львица поделилась на своей личной странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Пара поженилась в красивую дату – 11.11. Этот брак для 40-летней Пэрис стал первым. Пэрис и Картер стали встречаться около двух лет назад. Фото: instagram.com/parishilton Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter знаменитости свадьба Подготовил(а): Дарья СТАРАВОЙТОВА Написать автору Версия для печати Новости и статьи