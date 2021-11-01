Период обмена банкнот образца 2000 года завершится 31 декабря

С 1 января 2022 года банкноты номиналом 100, 500, 1 тыс., 5 тыс., 10 тыс., 20 тыс., 50 тыс., 100 тыс., 200 тыс. рублей образца 2000 года будут считаться недействительными (утратившими силу законного платежного средства).Указанные номиналы банкнот можно обменять на банкноты и монеты образца 2009 года в кассах Нацбанка без ограничений и без взимания вознаграждения. Обмен осуществляется в соотношении 10 тыс. рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 рублю в денежных знаках образца 2009 года.Кассы Национального банка расположены в Минске на ул. Толстого, 6. Режим работы касс: понедельник – четверг с 09:00 до 16:00, пятница – с 09:00 до 15:00, суббота и воскресенье – выходные дни.В соответствии с Указом от 4 ноября 2015 года № 450 "О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь" 1 июля 2016 года проведена деноминация официальной денежной единицы – белорусского рубля. В обращение выпущены семь номиналов новых банкнот образца 2009 года – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и восемь номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 рубль и 2 рубля.