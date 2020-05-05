Перевозчиков пригласили оживить работу столичного автовокзала «Восточный»

Предприятие «Столичный транспорт и связь» и филиал «Минский автовокзал» ГП «Минсктранс» пригласили перевозчиков к организации работы маршрутов от возобновившего работу в марте автовокзала «Восточный».





"Приглашаем к организации работы своих маршрутов от автовокзала «Восточный»", — говорится в сообщении на сайте ГП «Столичный транспорт и связь». — На данном пассажирском терминале предусмотрен зал ожидания вместимостью 80 мест для сидения пассажиров, камеры хранения, 3 кассы продажи проездных документов, объект общественного питания, туалет, перрон для посадки и высадки пассажиров, площадка для стоянки транспортных средств.

Транспортники обращают внимание на то, что автовокзал «Восточный» «безусловно обеспечит в первую очередь безопасность и высокого уровня качество обслуживания пассажиров». В настоящее время терминал работает с 06.00 до 21.00.

Как сообщалось ранее, введенный в эксплуатацию в 1983 году автовокзал «Восточный» несколько лет назад был законсервирован. Его пытались реализовать, сдать в аренду, реконструировать под выставочный центр, но безуспешно. В текущем году было принято решение о возобновлении его работы с 20 марта. Причина — мощности единственного оставшегося в строю автовокзала «Центральный» не могут обеспечить в полном объеме предоставление площадок для отправления и отстоя автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, в том числе в нерегулярном сообщении.

Авторы идеи рассчитывали, что с «Восточного» будут отправляться в первую очередь междугородние и международные автобусы, следующие в могилевском, гомельском, слуцком направлениях. Сюда также перенесли начальный пункт отправления автобусов пригородных маршрутов №№ 270, 281, 296, 308, 323, 327, 375, 434, 646. Рассматривалась возможность наладить прямое сообщение между этим терминалом и Национальным аэропортом Минск — пустить в этом направлении маршрутку.





В марте директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов в одном из интервью отметил, что к «Восточному» стали проявлять интерес частники, выполняющие междугородние перевозки: «Несколько таких субъектов хозяйствования, ранее возивших пассажиров в регулярном сообщении под видом нерегулярного, готовы узаконить свою деятельность».