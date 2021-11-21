Переводчик Мария Гусева: в центре беженцев столько разговоров о жестокости польских военных, что ноет сердце

Sb.by продолжает рассказывать истории людей, оказывающих помощь беженцам, попавшим в беду на белорусско-польской границе. Мария Гусева - студентка 4-го курса факультета современных иностранных языков Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Сегодня у нее первый день в качестве волонтера-переводчика в транспортно-логистическом центре "Бремино-Брузги". Впечатлений у девушки хватает. Ими она и поделилась с корреспондентом sb.by:
- Искренне рада, что понадобилась моя помощь этим несчастным людям, бегущим от войны и разрухи. То, что я увидела здесь, меня просто поразило! Впечатлений - даже не море, а океан! Это и надежда на благополучный исход, и вера в воссоединение временно разлученных семей, и всесторонняя помощь белорусской стороны - речь идет не только о представителях власти, но и простых людях, которые делятся одеждой, продуктами и игрушками для детей. Я знаю три иностранных языка: английский, французский и польский. Поэтому сегодня к моим услугам переводчика обращались раз, наверное, 25... Да ещё и не вечер... Я так испереживалась и настрадалась за чужих людей, что, наверное, даже не скоро смогу улыбаться. Увиденное напоминает мне апокалипсис, какой-то голливудский фильм ужасов - хочется больно ущипнуть себя и резко проснуться. Но, увы, это не сон... Здесь столько разговоров о жестокости польских военных, пограничников и полиции, что ноет сердце. Я человек очень впечатлительный, и просто в голове не укладывается, как можно в холодную погоду поливать людей водой и отравляющей жидкостью... Поэтому наша скромная помощь для них - это святое дело, как бы громко это ни звучало.