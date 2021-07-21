Поклонники популярного сериала "Сваты" стали писать жалобы на сайте украинского телеканала "1+1" после того, как серия вышла на украинском языке. Зрители считают, что это испортило качество сериала. Об этом информирует РИА Новости.
В комментариях отмечается, что сериал потерял свою изюминку и колорит. По мнению пользователей, это делалось наспех. Украинские зрители заявили, что будут искать оригинал.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу на Украине в 2019 году. В соответствии с ним единственным государственным языком в стране признан украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: так, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и сериалах на телевидении.
Фото:sobesednik.ru
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Перевод сериала "Сваты" на украинский язык разозлил зрителей
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