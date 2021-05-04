О миграционном кризисе на американо-мексиканской границе активно заговорили еще в марте. Тогда же с этим поручили разобраться вице-президенту Соединенных Штатов Камале Харрис. Политик пока не провела пресс-конференций на тему разрешения миграционного кризиса на границе – и некоторые американские СМИ отслеживают каждый день, когда она этого не делает. По подсчетам Fox News, показатель уже перевалил за сорок.
Издание подчеркивает: «Вице-президент [Соединенных Штатов] Камала Харрис провела 40 дней без пресс-конференции и посещения границы США с Мексикой после того, как президент Байден попросил ее разрешить то, что многие считают самым большим вызовом для нее». «Самый большой вызов» в данном контексте – количество мигрантов на границе с Мексикой и число несовершеннолетних среди них. Мы уже писали об этой особенности кризиса 2021-го подробнее – почитать можно тут.
Впрочем, напомним, что власти США не раз подчеркивали: роль Харрис – разобраться с «корнями проблемы» путем проведения дипломатических консультаций со странами Центральной Америки.
Что касается статистики по количеству мигрантов, Fox News приводит следующие данные: в апреле 2021-го сотрудники таможенной и пограничной служб США столкнулись с потоком беженцев в размере 162 тысяч. Для сравнения, в марте цифра была чуть выше – 172 тысячи (это на 71% больше, чем в феврале).
Ранее заместитель начальника пограничной службы США Рауль Ортис заявил, что ожидает прибытия более миллиона мигрантов на американо-мексиканскую границу в 2021 году. Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас предупреждал: «Тенденция такова, что вскоре поток мигрантов через юго-западную границу станет самым большим за последние 20 лет».
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Перевалило за 40: американские СМИ продолжают считать дни без пресс-конференции Харрис на тему миграционного кризиса на границе США
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