Перестрелка произошла на военной базе в США

ЧП, в результате которого погиб человек, случилось базе ВВС во Флориде, сообщает ТАСС.

Перестрелка произошла на базе ВВС США Херлберт-филд в штате Флорида.

- Я выражаю искренние соболезнования всем, кого затронула эта трагедия. Сегодня на нашей базе произошел инцидент с применением оружия, в результате которого один человек погиб и один пострадал, - отметила командующая первым авиакрылом специальных операций ВВС США полковник Джоселин Шермерхорн.

Известно, что имена участников перестрелки на данный момент не разглашаются. Пострадавший доставлен в соседнюю больницу. Идет расследование инцидента.