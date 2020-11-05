Перерабатывающая промышленность Беларуси может конкурировать на мировом рынке

Это отметил главный агроном сельхозпредприятия «Брилево» Александр Запарованый «СБ. Беларусь сегодня» перед церемонией вручения государственных наград. Александру Запарованому присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства».



– У нас есть стабильность. Независимо от погодных условий собираем урожай ежегодно в пределах 9 миллионов тонн зерна. Это позволяет иметь хорошую кормовую базу. Сельское хозяйство вносит вклад и в развитие экономики Беларуси – до пяти миллиардов зарабатываем на экспорте. Молочная продукция – ведущее звено во всем производстве сельского хозяйства, потому что спрос на эти продукты очень большой. Особенно в России, – отметил заслуженный работник сельского хозяйства.



По мнению Александра Запарованого, надо поддерживать и даже увеличивать это производство. Белорусская перерабатывающая промышленность, которая дает хорошую добавленную стоимость, – вполне современная и может конкурировать на мировом рынке. А уж качество продукции – любой бренд Беларуси не нуждается в рекламе.



– Представьте, если бы у нас была частная система в сельском хозяйстве. Мы не могли бы это делать. Развитие сельского хозяйства в Беларуси правильное, надо только укреплять материальную базу. Надо идти вперед, – сказал Александр Запарованый.