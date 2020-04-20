Переодетый в полицейского канадец устроил стрельбу, в результате которой погибли 17 человек

Многочисленными жертвами закончилась стрельба, устроенная в канадской провинции Новая Шотландия.





51-летний Гэбриел Уортман в ночь на воскресенье сначала открыл стрельбу по людям в городке Порталик, а затем и в ряде других мест других в радиусе 50 км от Порталика, сообщает CBC. Злоумышленник был одет в полицейскую форму и передвигался на патрульной машине, но не являлся сотрудником правоохранительных органов.









Полицейская операция по задержанию преступника длилась около 12 часов, в ее ходе погибла сотрудница конной полиции, еще один полицейский получил ранения. Сам стрелок также был убит в ходе задержания в городе Энфилд, пишет ТАСС.





Всего, с учетом стрелка, погибли 17 человек. Уже установлено, что с некоторыми жертвами преступник был знаком, однако его мотивы пока не установлены.