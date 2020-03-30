Перенос концертов, эффект Иглесиаса и создание национального шоу. Новый директор Дворца Республики рассказал о состоянии дел в отечественной шоу-индустрии

Какие задачи поставлены руководством, зачем организатором концертов нужно объединятся в ассоциацию и что происходит с отечественным музыкальным рынком, рассказал новый директор ГУ «Дворец Республики» Управления делами Президента Республики Беларусь Максим Приходовский.

Перенос, а не отмена концертов, перестройка

— Максим Анатольевич, буквально пару недель назад вас назначили на должность директора и сразу в «бой». Дворцу сейчас непросто?

— Нам непросто вдвойне, поскольку Дворец Республики — это не только площадка для концертов, но и единственное государственное учреждение, которое занимается шоу-бизнесом в Беларуси. Скажу зрителям, что все наши усилия направлены на то, чтобы изменить графики выступления артистов — ведем переговоры по переносу всех наших концертов. Зритель может быть спокоен — концерты состоятся или в июне, или в октябре. Билеты действуют, их можно сохранить, а можно сдать в кассе Дворца. Но таких людей единицы, за что им спасибо. Арендаторы также переносят мероприятия на более поздние сроки. Мы как площадка идем им на встречу, поскольку понимаем нюансы переговорного процесса с артистами.

При этом полностью поддерживаю Главу государства, что нам нужно быть спокойными, слушать и слышать Минздрав, министра здравоохранения, а медиа следует ориентироваться не на «черные сводки», а на поддержку общества. Что касается концертной деятельности, уверен все вернется в обычный режим, а пока мы информируем наших зрителей. Надеюсь, они будут спокойны и будут ждать встречи с артистами.

— Многие говорят, что мировой музыкальный рынок сильно просядет после простоя.

— Конечно, рынок будет другой, период адаптации и последствия этого еще надо будет хорошо изучить и понять. Но мне думается, что в любом случае нельзя сидеть сложа руки — нужно начинать новые виды деятельности, искать способы зарабатывания денег.

— Как ощущения в кресле директора?

— За 13 работы во Дворце Республики я вырос от простого специалиста до заместителя директора, а сейчас сел в кресло руководителя. Благодарен Управлению делами Президента Беларуси за огромное доверие. Петр Андреевич Волков, который руководил Дворцом почти 20 лет, меня многому научил и оставил хорошую экономическую модель работы учреждения. Конечно, для меня огромная ответственность, ведь Дворец Республики не просто концертный зал, а сложный большой механизм. Здесь много служб, у нас базируется Заслуженный коллектив Республики Беларусь Президентский оркестр. Кроме этого, мы инициируем многие процессы, связанные с шоу-бизнесом в Беларуси. Сделано уже много, но всех сотрудников настраиваю на работу в едином механизме, чтобы пройти непростой период, закалиться и рвануть вперед. К слову о коллективе, спасибо коллегам — перестройка прошла неплохо, и они воспринимают меня как руководителя (улыбается).

Экономика, спецмероприятия, шоу-бизнес

— Теперь, с одной стороны, у вас есть коллектив, который готов работать, но хочет хорошую зарплату, с другой — работодатель. Какие задачи поставлены?

— Зарплаты во Дворце Республики и правда достойные, но их нужно зарабатывать, а не просиживать день на рабочем месте. Что касается задач, что мы должны достичь максимального экономического результата. К тому же Дворец Республики находится на виду и за много лет приучил и зрителей, и арендаторов, что все, что здесь происходит, должно быть на высшем уровне. Поэтому надо держать планку на высоком уровне в обеспечении и работе на государственных, специальных мероприятиях не только с Главой государства, но и в других общественно-политических событиях. Этот год очень важный в жизни нашей страны. Как вы знаете, во время выборов на базе Малого зала Дворца находится информационный центр ЦИК, также на базе нашего учреждения должно пройти Всебелорусское собрание. И гости, приезжающие к нам из регионов и других стран, должны почувствовать, что попали именно во Дворец Республики — начиная от входной двери и до технологичной сцены. Кроме этого, есть идея по созданию инновационного проекта в сфере шоу-бизнеса.

— Говорят, белорусского шоу-бизнеса не существует?

— Мы очень много говорим о культуре, у нас есть эстрадные исполнители, но с моей точки зрения, мы должны создавать проекты, где артист — это продукт в шоу-бизнесе. Его готовы покупать, когда он вкусный, красиво оформлен, и клиент будет заказывать эту услугу. Пока же мы почему-то покупаем импортное — искусство России, Запада. И деньги уходят за рубеж.

Так вот, пришло время создания своего национального продукта в сфере шоу-бизнеса, чтобы публика захотела увидеть действо. Далеко за примерами ходить не буду — «Цирк дю Солей», на чьи шоу ломятся люди. Это ведь 8 хороших цирковых номеров, связанных единой творческой мыслью. Или взять выступление группы «Океан Эльзы», которая без проблем собирает «Минск-Арену». Но есть и еще один важный момент — публика поет украинские песни, достает флаги. Это происходит на уровне подсознания, группа уже стала брендом Украины, а значит, в ней уже есть не только коммерческая, но также идеологическая составляющая. Такой национальный колорит хотелось бы иметь и нам. При этом есть брендовые группы, народные артисты… Замечу, что сольные концерты наших белорусских артистов на сцене Дворца Республики уже проходят по-новому. Искуи Абалян, Анна Шаркунова, Инна Афанасьева — у них новая подача, продукт, а не просто «артист на сцене».

Так вот, на базе Президентского оркестра будем создавать национальный продукт с коммерческой составляющей, чтобы представить на «Минск-Арене». Планируется, что туда войдет и народное творчество, и элементы цирка, эстрада и многое другое. Это должно понравиться нашим зрителям, а затем отправится на экспорт. Тем более у нас есть как люди, которые это могут делать, так и технические компании. Нам нужно шоу, чтобы слова «Сделано в Беларуси» стали определенным брендом не только в продовольственных продуктах, но и на сцене.

Эффект Иглесиаса, проблемы «гастролек», выступления 18+

— Насколько знаю, именно Дворец Республики был в свое время инициатором возвращения гастрольных удостоверений, которые должны получать организаторы концертов. Спустя годы ситуация, на ваш взгляд, улучшилась?

— Мы видим ситуацию изнутри. С моей точки зрения, пришло время внести дополнительные изменения кроме «гастролек», чтобы защитить наших зрителей от нечестных игроков и людей извне. Простой пример — отмененный концерт Энрике Иглесиаса, обнаживший проблемы, которые нужно решать. Это ужасно, когда у нас нерезидент Беларуси может заявиться с концертом, получить гастрольное удостоверение, реализовать билеты, деньги от которых операторы уже отчислили за рубеж, и в итоге отменить концерт. Ведь зрители остались ни с чем. На мой взгляд, следует запретить билетным операторам отправлять деньги внешним игрокам до момента проведения мероприятия. Это гарантия для зрителей, распространенная на Западе. Наша публика еще не готова смотреть на афише, кто организатор. В итоге в случае чего недоверие идет ко всем игрокам, в том числе честным.

Кроме этого, мы начинаем двигать тему страхования концертного рынка. Пока такой услуги в Беларуси нет, для этого нужно вносить изменения в законодательство. Что это такое? Определение правил для страховых случаев на концертном рынке. Должны быть застрахованы как зрители, так и добросовестные организаторы. Бывают разные моменты — самолет не полетел, солист отравился. Несмотря на конкуренцию с другими игроками, такие вопросы нужно решать сообща. И тут еще один важный момент: нам нужна ассоциация ключевых игроков, которые вместе могли бы решать возникшие вопросы, и чтобы для публики наша подпись на афише была как знак качества.

— А как относитесь к запрету концертов, несмотря на выдачу гастрольного удостоверения?

— Для меня есть понятия эстетической подачи и возрастной категории. На мой взгляд, есть исполнители и группы, с которыми стоит обсуждать перед выступлением, скажем так, национальные особенности, под которые артистам следует адаптировать свое выступление. Ну а если группа уж очень альтернативная, то почему бы просто не ставить формат 18+. Это сразу отсечет тех, кто не должен этого видеть. А когда концерт заявлен как 6+, то есть для детей, а там на сцене творится вовсе не детское шоу, то, конечно, можно нарваться на запрет. На мой взгляд, не все субкультурные группы, что слушает молодежь в интернете, следует показывать вживую.

Диагноз шоу-индустрии и планы Президентского оркестра

— Организаторы говорят, что белорусский музыкальный рынок последние пару лет лихорадит, все замерло, денег у публики больше не становится. Согласны?

— С моей точки зрения, у нас есть развитие, продолжают вырисовываться правила ведения игры в сфере шоу-бизнеса. При этом появилось много некачественного продукта, а ведь нет ничего хуже, чем людская молва. Интересный момент — группа «Руки вверх» (ни в коем случае не обижаю коллектив и их поклонников) собирает полные залы, а новых музыкальных продуктов такого масштаба так не появилось. И люди идут на старое, но очень хорошее. Здесь хотел бы сделать акцент на Минске, поскольку в областные города зарубежных артистов едет не так много, потому что не хотят понижать свои гонорары. А белорусы не готовы ехать в столицу на концерт, хотя процент таких людей и растет. У нас пока так не принято.

— А какие планы у Президентского оркестра, где недавно сменился главный дирижер?

— Виталий Кульбаков не новый человек в оркестре, так что сохраняется преемственность. Это коллектив с высоким статусом сопровождения государственных мероприятий, протокола, но при этом занимается концертной деятельностью. Новые проекты, в том числе с белорусскими и западными артистами, будут, пока же музыканты сконцентрированы на подготовке к 75-летию Победы.