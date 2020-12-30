Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила срок переходных положений технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию» до 1 января 2023 года, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Продление срока переходных положений инициировано российской стороной. Причиной стала эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, из-за которой вводился режим самоизоляции, фактически закрывались международные границы. В результате ряд компаний нефтегазового комплекса не смогли осуществить программу мероприятий по переоборудованию и подготовке к реализации требований техрегламента в полном объеме.
Продление срока переходных положений техрегламента «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию» позволит осуществлять производство и выпуск в обращение на территории стран ЕАЭС нефти без документов об обязательной оценке соответствия продукции и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке) – аналогично ситуации, существовавшей до вступления в силу техрегламента.
Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 045/2017) принят Решением Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 года № 89 и вступил в силу с 1 июля 2019 года.
Фото: ЕЭК
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Переходные положения техрегламента ЕАЭС о безопасности нефти будут действовать до 1 января 2023 года
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