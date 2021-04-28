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Переход на новый уровень цифрового взаимодействия государства, граждан и бизнеса – в Минске начал работу Международный форум #GBC

В Минске проходит первый Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане). Мероприятие стало диалоговой площадкой для обсуждения перспектив цифрового будущего нашей страны. На уникальной платформе для широкой публики в течение двух дней продемонстрируют достижения и проекты в области электронного правительства, а также займутся поиском новых путей цифровизации каналов взаимодействия государства, общества и бизнеса. В форуме принимают участие представители госорганов, ИТ-компаний, банков, международных организаций и учебных заведений. 


 Во время общения с журналистами начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Андрей Павлюченко отметил, что основная тема форума – «переход в десятилетие цифровых отношений без границ», здесь обсуждают вопросы, касающиеся информационной безопасности, электронного правительства, построения цифрового государства, развития инициативы «Умный город».
 
– В Беларуси стремятся к тому, чтобы развивать электронное правительство, создавать комфорт и удобство для граждан, бизнеса, взаимодействия между государством и гражданами.


 Также Андрей Павлюченко обратил внимание на то, что с 1 сентября у наших граждан, лиц без гражданства и иностранцев будет возможность получить ID-карту. При ее помощи можно будет зайти на сайт Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) в личный кабинет и осуществлять административные процедуры.
 
– ID-карта – один из способов взаимодействия с государством в получении административных процедур и услуг. Она поможет гражданам не обивать пороги кабинетов, сократить издержки на производство и бизнес-процессы. Благодаря ее внедрению мы делаем очень серьезный шаг на пути к построению цифрового государства.
 
В свою очередь директор НЦЭУ Роман Градусов сообщил, что на Едином портале электронных услуг реализовано 195 электронных сервисов. Из них 135 – услуги в чистом виде и 60 административных процедур.



– За 2020-й год было оказано более 6 млн услуг на портале. За последние 3 месяца мы прошли отметку в 2 млн. У нас есть услуги как для физлиц, так и для юрлиц. Сейчас наиболее вытребованы услуги для юрлиц.
 
Министр связи и информатизации Константин Шульган отметил, что платформа электронного правительства уже модернизирована и сейчас обладает более широкими возможностями с точки зрения получения электронных услуг населением и бизнесом.
 
– Если говорить об индексе готовности государства к электронному правительству, то мы входим в число 40 государств с высоким уровнем его значения. Что касается развития электронных услуг, технологий, которые основываются на информационно-коммуникационных системах и сетях, то в этом плане наша страна находится на 32-м месте среди 200 государств. Это говорит о том, что у нас имеются и продолжают создаваться все необходимые для этого условия.
 
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин также обратил внимание на то, что информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в современную жизнь и науку.


– Благодаря компьютерному моделированию проектирование и испытание машин можно делать за полгода, значительно сократив издержки. Что касается интеллектуальной собственности, то до конца года мы собираемся предоставить возможность подавать заявки полностью в электронном виде и в конечном итоге получать патенты уже через интернет. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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