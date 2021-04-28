Переход на новый уровень цифрового взаимодействия государства, граждан и бизнеса – в Минске начал работу Международный форум #GBC

Во время общения с журналистами начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Андрей Павлюченко отметил, что основная тема форума – «переход в десятилетие цифровых отношений без границ», здесь обсуждают вопросы, касающиеся информационной безопасности, электронного правительства, построения цифрового государства, развития инициативы «Умный город».Также Андрей Павлюченко обратил внимание на то, что с 1 сентября у наших граждан, лиц без гражданства и иностранцев будет возможность получить ID-карту. При ее помощи можно будет зайти на сайт Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) в личный кабинет и осуществлять административные процедуры.В свою очередь директор НЦЭУ Роман Градусов сообщил, что на Едином портале электронных услуг реализовано 195 электронных сервисов. Из них 135 – услуги в чистом виде и 60 административных процедур.Министр связи и информатизации Константин Шульган отметил, что платформа электронного правительства уже модернизирована и сейчас обладает более широкими возможностями с точки зрения получения электронных услуг населением и бизнесом.Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин также обратил внимание на то, что информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в современную жизнь и науку.