Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили переговоры в узком составе в Женеве на вилле Ла-Гранж, сообщает ТАСС.
"Закончили узкий состав", – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Планировалось, что встреча в узком составе займет примерно час с четвертью, но по факту беседа продлилась почти два часа.
В начале встречи Путин выразил надежду, что переговоры с американским коллегой будут продуктивными. Он поблагодарил Байдена за инициативу провести саммит. Американский лидер заявил, что рассчитывает обсудить сферы потенциального сотрудничества и разногласия. Он также подчеркнул, что "всегда лучше встречаться лицом к лицу".
После встречи в узком составе начались переговоры в расширенном – между делегациями РФ и США.
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Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились
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