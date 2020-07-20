Переговоры по согласованию бюджета на саммите ЕС продолжаются

Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция не согласны с планами выделить наиболее пострадавшим странам полмиллиарда евро, сообщает Euronews.

Саммит Евросоюза продолжается, поскольку лидеры сообщества не могут договориться о выделении финансовой помощи наиболее пострадавшим во время пандемии странам.

Дело в том, что Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция не хотят мириться с планами ЕС выделить наиболее пострадавшим странам (Италия, Испания и Франция) полмиллиарда евро на основе безвозмездной субсидии.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что поведение лидеров Нидерландов и Австрии может плохо кончиться для всего ЕС, тем более, что итоговый счет за план стимулирования экономики все равно пришлют в Париж и Берлин, а не в Вену.