Перед судом предстанет могилевчанин, который выпил, захватил чужое авто и попал в ДТП

рассказал:А потом решил прокатиться в Гомель. Но на весь маршрут топлива не хватило, и мужчина заехал в Жлобин, где попал в поле зрения сотрудников ГАИ., – пересказал детали этой истории Виктор Зайцев.Позже обвиняемый признался, что имел намерения продать угнанную машину. Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.