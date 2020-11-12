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  2. Перед судом предстанет могилевчанин, который выпил, захватил чужое авто и попал в ДТП

Перед судом предстанет могилевчанин, который выпил, захватил чужое авто и попал в ДТП

Прокуратура Могилевской области направила уголовное дело в отношении 42-летнего могилевчанина в суд для рассмотрения по существу. Мужчине инкриминируется разбойное нападение, совершенное в Бобруйске летом этого года.


Прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Виктор Зайцев рассказал:

– Ранее судимый за совершение хулиганства и уклонение от уплаты штрафа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 27 августа 2020 года в полдень вытянул 76-летнего мужчину из его ВАЗ 2106. И, угрожая ему осколком горлышка разбитой стеклянной бутылки, завладел автомобилем.

А потом решил прокатиться в Гомель. Но на весь маршрут топлива не хватило, и мужчина заехал в Жлобин, где попал в поле зрения сотрудников ГАИ. «Автоинспекторы в громкоговорители потребовали остановиться, однако водитель эти требования проигнорировал и попытался скрыться, нарушая при этом правила дорожного движения, – пересказал детали этой истории Виктор Зайцев. – Съехав на правую по ходу движения обочину, мужчина в итоге врезался в опору ЛЭП».

Позже обвиняемый признался, что имел намерения продать угнанную машину. Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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