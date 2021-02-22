Термической обработке нужно подвергать не только мясо, но и различные овощи. Какие – пишет Lenta.ru.
В первую очередь, как указывает издание со ссылкой на информацию китайской платформы Sohu, нужно обратить внимание на маринованные и вяленые продукты, а также спаржу и сельдерей. Их нужно отварить перед употреблением. Это поможет уменьшить концентрацию соли и нитритов в данных продуктах.
Во избежание проблем с пищеварением также рекомендуется обдавать кипятком фасоль и продукты, в которых содержится много щавелевой кислоты.
Кроме того, лучше отварить овощи, которые сложно почистить. Например, брокколи. Варка поможет удостовериться, что вместе с продуктом к вам в тарелку не попадут пестициды или насекомые.
Фото: pixabay.com
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Перечислены требующие термической обработки овощи
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