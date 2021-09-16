Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет

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Прежде всего автор рекомендовала отказаться от ароматизированных йогуртов, пирожных, кексов и газировки, которые содержат много сахара и красителей.Кроме того, по словам Даны Ли Смит, нежелательно употреблять в пищу салями, хот-доги, чипсы, маргарин, бекон, консервированные фрукты, соевый и сырный соусы и ряд других продуктов.Также, утверждает обозреватель, необходимо исключить употребление алкогольных коктейлей и пива, так как спиртное может спровоцировать бессонницу, приводящую к тяге к еде на следующий день.Исключение из рациона вредных продуктов позволит человеку стареть «изящно» и долго оставаться в хорошей форме, заключила автор.