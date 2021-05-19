Хроническая усталость отличается от обычной определенным набором симптомов. О них в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач Валерий Андриенко.
По словам специалиста, о хронической усталости можно говорить тогда, когда человек чувствует упадок сил на протяжении шести и более месяцев. Этот симптом должен сопровождаться другими признаками, например повышением температуры, болью в горле, слабостью или головокружением.
– Если набираете восемь этих подпунктов симптомов или один большой и шесть малых, специалист поставит диагноз "синдром хронической усталости". Конкретно мы не знаем, почему проблема возникает у людей. Можно предположить, что это болезнь 21-го века, которая возникает из-за ритма жизни, отсутствия нормального питания, работы 24 часа в сутки и наличия физического перенапряжения, – заключил Валерий Андриенко.
Фото: pixabay.com
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Перечислены частые симптомы синдрома хронической усталости
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