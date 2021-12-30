Перечень выплат, на которые не начисляются взносы по госсоцстраху, оптимизирован в Беларуси

Постановлением утверждена новая редакция перечня выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию, в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в БРУСП "Белгосстрах".В список входят госпособия, госпремии, стипендии и надбавки к ним, гранты Президента, оплата дополнительного свободного от работы дня родителям, опекунам детей-инвалидов, поощрения из средств специальных фондов Президента, выходные пособия, дивиденды и приравненные к ним доходы, выплаты из средств международной технической помощи, суммы, начисленные за участие в республиканском субботнике, выплаты от профсоюзов, деньги и призы, полученные победителями районных, областных, республиканских соревнований, и прочее.Постановление вступает в силу с 1 января будущего года, за исключением пункта о дополнительном накопительном пенсионном страховании, который вступает в силу с 1 октября будущего года.